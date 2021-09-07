СБУ провела учения 7 сентября. Цель – проверка взаимодействия силовиков, ГСЧС и других спецслужб в условиях потенциальной террористической угрозы.

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Во время антитеррористических учений отдельные территории во Львове ограничили. Также у людей проверяли документы и следили за уходом транспорта. Из-за этого СБУ заранее предупредила граждан иметь с собой паспорта. Учения прошли в рамках закона и с безусловным соблюдением прав человека.

Во Львове СБУ провели антитеррористические учения / Фото "Твого Міста" и "Варты 1"

Заместитель мэра Андрей Москаленко рассказал, что в Раде произошел взрыв, потому что в помещении чувствовался сильный запах. Об этом сообщил ZAXID.NET. В сети опубликовали фото, где видно много людей, которые пришли следить за действиями служащих.

На месте работали спасатели, медики и полиция. Территорию вокруг Львовского горсовета загородили.