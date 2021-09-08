Левчик нарешті вдома: котячий мер Львова повернувся у міськраду

Левчик живе у міськраді протягом року. Львів'яни часто називають його "котячим мером" міста.
До теми Загубився котячий мер Львова Левчик: міг злякатися вибуху
Левчик нарешті знайшовся
У Львові 7 вересня загубився кіт Левчик, який живе у міськраді. Ймовірно, його налякав вибух, який пролунав під час антитерористичних навчань у мерії. Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян допомогти у пошуках кота.
Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко 8 вересня повідомив, що Левчик нарешті знайшовся.
Андрій Садовий Ваше доручення виконано! Левчик вдома. Дякуємо всім хто допомагав шукати,
– зазначив Бойко.
Левчик повернувся у мерію / Фото Євгена Бойка
Коротко про котячого мера Львова
- Котик офіційно оселився у Львівській міськраді 15 вересня 2020 року.
- Напередодні він не зміг самотужки злізти з дерева неподалік від балкона Андрія Садового.
- Тварині підставили палицю та допомогли забратися до міськради.
- Спершу у місті намагались знайти власників котика, однак нічого не вдалося.
- Ім'я чотирилапому обрали разом із львів'янами.
- Левчик має сторінки у соцмережах. Він вітає містян зі святами в інстаграмі та змушує посміхатися в тіктоці.
- Окрім цього, котик є одним із тих, хто приймає офіційні делегації.