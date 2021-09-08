Левчик нарешті вдома: котячий мер Львова повернувся у міськраду

Левчик живе у міськраді протягом року. Львів'яни часто називають його "котячим мером" міста.

До теми Загубився котячий мер Львова Левчик: міг злякатися вибуху

Левчик нарешті знайшовся

У Львові 7 вересня загубився кіт Левчик, який живе у міськраді. Ймовірно, його налякав вибух, який пролунав під час антитерористичних навчань у мерії. Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян допомогти у пошуках кота.

Директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко 8 вересня повідомив, що Левчик нарешті знайшовся.

Андрій Садовий Ваше доручення виконано! Левчик вдома. Дякуємо всім хто допомагав шукати,

– зазначив Бойко.



Левчик повернувся у мерію / Фото Євгена Бойка

Коротко про котячого мера Львова