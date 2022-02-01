Власників песиків закликають бути уважними під час прогулянки. Собакам ні в якому разі не можна дозволяти підіймати якусь їжу із землі.

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У Львові відновилися масові отруєння собак

Керівник управляючої компанії ТзОВ "Галбуджитлосервіс" Назарій Чорний розповів, що у Львові відновилися масові отруєння собак.

Невідомі особи розкидають отруту у місцях вигулу. Зокрема, сліди отрути виявлено у парку Погулянка зі сторони вулиці Жасминової та біля Південного ринку,

– зазначив чоловік.

За його словами, від рук догхантерів постраждав улюбленець дітей та мешканців вулиці Жасминової – песик Батон. Тіла ще кількох мертвих собак знайшли біля входу в парк Погулянка.

"Звертаюсь до власників собак: будьте обачними, не відпускайте собак на самовигул, не дозволяйте їм підіймати їжу з землі чи їсти з рук невідомих людей", – додав Чорний.

Власникам собак потрібно дуже уважно стежити за своїми улюбленцями, адже отрута, яку розкидають зловмисники, призводить до повільної та болісної смерті. Однак, якщо відреагувати вчасно, шанси врятувати песика все ж є.

Дивіться відео, як догхантери отруїли собаку:

Текст допису Назарія Чорного:

Масові отруєння собак у Львові!!! У Львові відновились масові отруєння тварин! Невідомі особи розкидають отруту у місцях вигулу. Зокрема, сліди отрути виявлено у парку Погулянка зі сторони вулиці Жасминової та біля Південного ринку.

Звертаюсь до власників собак: будьте обачними, не відпускайте собак на самовигул, не дозволяйте їм підіймати їжу з землі чи їсти з рук невідомих людей. Адже отрута, яку розкидають зловмисники, призводить до повільної та болісної смерті. Проте при вчасному реагуванні є шанси врятувати вашого улюбленця!

P.s у п'ятницю постраждав улюбленець дітей та мешканців вулиці Жасминової "Батон" (ім'я собаки). Ще декілька мертвих собак знаходять біля входу у парк Погулянка.