Інформацією про чергові злочинні акції доґхантерів, яких очолює славнозвісний шкуродер Олексій Святогор, оприлюднили на офіційній сторінці "япомога" у соцмережах. За словами зоозахисників, ненависники тварин об'єдналися в угрупуванні з назвою "Адреси доброти".
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Зловмисники називають себе "справжніми волонтерами" та роздають поради, як вбити тварин.
Додають до води антифриз
Інструкції шкуродерів по вбиванню тварин / Скриншот спільноти "Адреси доброти"
- Доґхантери закликали всіх киян надсилати їм адреси місць проживання безпритульних собак. Крім того, вони почали розсилати інформацію про те, "як не залишити тварин без води під час морозу".
- Аби вода не замерзала, зловмисники закликали додавати до неї антифриз, який є смертельним не тільки для чотирилапих, але й для людей.
- Відомий ненависник собак Олексій Святогор, розмістив пост із закликом "допомогати" у своєму фейсбуці. Він зазначив, що "розміщувати миски з отрутою треба у місцях, де харчуються тварини".
Святогор не припиняє діяти / Скриншот сторінки Олександра Святогора
Моя команда – НЕ годує безпритульних поблизу боксів. НІКОЛИ. Якщо ви бачите поряд із боксом миску з будь-чим – це провокація. Терміново викидайте її у смітник! Ще раз – жодних мисок біля боксу. Труїти, ось це їх план,
– написали на сторінці "япомога".
Підозрюють у вбивстві понад 500 собак
Скандального Олексія Святогора активісти вважають лідером київських доґхантерів. Чоловіка підозрюють у катуванні та вбивстві понад 500 тварин. 29 листопада 2021 Київський апеляційний суд виправдав зловмисника по справі про пропаганду насильства над тваринами. Ані сам шкуродер, ані його адвокат у судовому засіданні участь не брали. Сам Святогор неодноразово казав, що не бачить у своїй діяльності жодної аморальності. Крім того, він публічно погрожував зоозахисникам розправою.