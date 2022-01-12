Информацию об очередных преступных акциях догхантеров, которых возглавляет знаменитый живодер Алексей Святогор, обнародовали на официальной странице "япомога" в соцсетях. По словам зоозащитников, ненавистники животных объединились в группировку с названием "Адреса доброты".

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Злоумышленники называют себя "настоящими волонтерами" и раздают советы, как убить животных.

Добавляют к воде антифриз



Инструкции живодеров по убийству животных / Скриншот сообщества "Адреса доброты"

Догхантеры призвали всех киевлян присылать им адреса мест проживания бездомных собак. Кроме того, они начали рассылать информацию о том, "как не оставить животных без воды во время мороза".

Чтобы вода не замерзала, злоумышленники призвали добавлять к ней антифриз, который является смертельным не только для четвероногих, но и для людей.

Известный ненавистник собак Алексей Святогор разместил пост с призывом "помогать" в своем фейсбуке. Он отметил, что "размещать миски с ядом надо в местах, где питаются животные".



Святогор не прекращает действовать / Скриншот страницы Александра Святогора

Моя команда – НЕ кормит бездомных вблизи боксов. НИКОГДА. Если вы видите рядом с боксом миску с чем-либо – это провокация. Срочно выбрасывайте ее в мусорник! Еще раз – никаких мисок возле бокса. Травить, вот это их план,

– написали на странице "япомога".

Подозревают в убийстве более 500 собак

Скандального Алексея Святогора активисты считают лидером киевских догхантеров. Мужчину подозревают в пытках и убийстве более 500 животных. 29 ноября 2021 года Киевский апелляционный суд оправдал его по делу о пропаганде насилия над животными. Ни сам живодер, ни его адвокат в судебном заседании участие не принимали. Сам Святогор неоднократно говорил, что не видит в своей деятельности никакой безнравственности. Кроме того, он публично угрожал зоозащитникам расправой.