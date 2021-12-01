Участники акции требуют, чтобы оправдательный приговор живодеру отменили и исправно наказали его за убийства сотен бездомных животных.

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Безнаказанность порождает зло

Зооактивисты обратили внимание на то, что сам Святогор практически не скрывает своей причастности к жестокому уничтожению собак. Более того, он распространяет подобные призывы в сети. Однако, суд, несмотря на это, заявил, что доказательств о последнем недостаточно.

Этим решением наша судебная система буквально легализовала жестокость и дала зеленый свет преступлениям против животных. Но под угрозой не только животные! По статистике примерно 76% людей, которые жестоко обращаются с животными, так же поступают с членами своих семей. 48% виновных в изнасилованиях в детстве или юности издевались над животными,

– забили тревогу зоозащитники.

Со своей стороны основатель UAnimals Александр Тодорчук считает, что такая безнаказанность нелюдей – это приговор всему обществу и государству.

Активисты планируют бороться до конца

Участники массовой акции сказали, что не могут допустить того, чтобы Святогор оказался на свободе. Именно поэтому они хотят оспорить решения предыдущих двух судов в кассации. Для этого защитники четвероногих уже прислали правоохранителям совместное коллективное заявление, его приняли.

"Но это еще не повод для празднования. Мы будем бороться до тех пор, пока преступник не окажется за решеткой. И для победы нам как никогда важно объединить все усилия!" – обратились к неравнодушным инициаторы протеста.

Громкое дело Святогора

Оправдательный приговор Святогору 29 ноября произнес Киевский апелляционный суд.

При этом ни живодер, ни его адвокат на заседание не пришли.

Перед этим догхантера оправдал и Шевченковский районный суд – в начале 2021 года.

Святогор снискал "славу" одного из самых жестоких живодеров Украины. Зоозащитники подозревают его в убийстве через отравления и пытки многих бездомных собак.

Сам он в таких своих действиях не видит никаких нарушений или аморальности.

В сентябре Святогор даже открыто начал угрожать физической расправой людям, которые ходят на зоозащитные акции.

В Киеве зоозащитники устроили митинг, требуя посадить живодера Святогора / Фото из Фейсбука Uanimals

Текст публикации UAnimals:

Митинг UAnimals с требованием наказать Святогора

Сегодня UAnimals вместе с активистами зоозащитниками и просто небезразличными гражданами вышли под стены Офиса генпрокурора с требованием отменить оправдательный приговор Святогора и справедливо наказать его в связи со злодеяниями.

29 ноября живодера, который чуть ли не сам признается в том, что на его счету тысячи смертей бездомных животных, который открыто на своих страницах в социальных сетях и на телевидении призвал к убийству других, снова оправдали. Этим решением наша судебная система буквально легализовала жестокость и дала зеленый свет преступлениям против животных. Но под угрозой не только животные!

По статистике примерно 76% людей, которые жестоко обращаются с животными, так же поступают с членами своих семей. 48% виновных в изнасилованиях в детстве или юности издевались над животными. Зато в Украине мы видим, как государство игнорирует преступность.

"Это приговор всем нам и государству в целом", – отмечает основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Мы не можем допустить оправдания преступника, именно поэтому пришли к генпрокурору с требованием кассационного обжалования решения двух предыдущих судов.

Также мы направили коллективное заявление с таким требованием, которое уже приняли и пообещали подать кассацию. Но это еще не повод для празднования. Мы будем бороться до тех пор, пока преступник не окажется за решеткой.

И для победы нам как никогда важно объединить все усилия! Присоединяйтесь к борьбе – распространяйте эту информацию и не пренебрегайте возможностью громко и уверенно говорить о своей позиции!