Учасники акції вимагають, аби виправдальний вирок шкуродеру скасували і справделиво покарали його за вбивства сотень безпритульних тварин.

До теми Суд виправдав доґхантера Святогора: зооактивісти запалили фаєри

Безкарність породжує зло

Зооактивісти звернули увагу на те, що сам Святогор практично не приховує своєї причетності до жорстокого знищення собак. Ба більше, він розповсюджує подібні заклики у мережі. Однак, суд, попри це, заявив, що доказів про останнє недостатньо.

Цим рішенням наша судова система буквально легалізувала жорстокість і дала зелене світло злочинам проти тварин. Але під загрозою не лише тварини! За статистикою приблизно 76% людей, які жорстоко поводяться із тваринами, так само вчиняють з членами своїх родин. 48% винних у зґвалтуваннях у дитинстві або юності знущались з тварин,

– забили на сполох зоозахисники.

Зі свого боку засновник UAnimals Олександр Тодорчук вважає, що така безкарність нелюдів – це вирок усьому суспільству та державі.

Активісти планують боротися до кінця

Учасники масової акції сказали, що не можуть допустити того, аби Святогор опинився на волі. Саме тому вони хочуть оскражити рішення попередніх двох судів у касації. Для цього захисники чотирилапих вже надіслали правоохоронцям спільну колективну заяву, її прийняли.

"Але це ще не привід для святкування. Ми будемо боротися доти, доки злочинець не опиниться за ґратами. І для перемоги нам як ніколи важливо об'єднати всі зусилля!" – звернулися до небайдужих ініціатори протесту.

Гучна справа Святогора

Виправдальний вирок Святогору 29 листопада виголосив Київський апеляційний суд.

При цьому ні шкуродер, ні його адвокат на засідання не прийшли.

Перед цим доґхантера виправдав і Шевченківський районний суд – на початку 2021 року.

Святогор здобув "славу" одного з найжорстокіших шкуродерів України. Зоозахисники підозрюють його у вбивстві через отруєння та катуванні багатьох безпритульних собак.

Сам він у таких своїх діях не бачить жодних порушень чи аморальності.

У вересні Святогор навіть відкрито почав погрожувати фізичною розправою людям, які ходять на зоозахисні акції.

У Києві зоозахисники влаштували мітинг, вимагаючи посадити шкуродера Святогора / Фото з фейсбуку Uanimals

Текст публікації UAnimals:

Мітинг UAnimals з вимогою покарати Святогора

Сьогодні UAnimals разом із активістами, зоозахисниками та просто небайдцжими громадянами вийшли під стіни Офісу генпрокурора з вимогою скасувати виправдувальний вирок Святогора та справедливо покарати його згідно зі злодіяннями.

29 листопада шкуродера, який ледь не сам зізнається в тому, що на його рахунку тисячі смертей безпритульних тварин, який відкрито на своїх сторінках у соціальних мережах та на телебаченні закликав до вбивства інших, знову виправдали. Цим рішенням наша судова система буквально легалізувала жорстокість і дала зелене світло злочинам проти тварин. Але під загрозою не лише тварини!

За статистикою приблизно 76% людей, які жорстоко поводяться із тваринами, так само вчиняють із членами своїх родин. 48% винних у звґалтуваннях у дитинстві або юності знущались з тварин. Натомість в Україні ми бачимо, як держава ігнорує злочинність.

"Це вирок всім нам і державі загалом", – зазначає засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Ми не можемо допустити виправдання злочинця, саме тому прийшли до генпрокурора з вимогою касаційного оскарження рішення двох попередніх судів.

Також ми надіслали колективну заяву з такою вимогою, яку вже прийняли й пообіцяли подати касацію. Але це ще не привід для святкування. Ми будемо боротися доти, доки злочинець не опиниться за ґратами.

І для перемоги нам як ніколи важливо об'єднати всі зусилля! Долучайтеся до боротьби – поширюйте цю інформацію та не нехтуйте можливістю голочно та впевнено говорити про свою позицію!