Жахливий випадок стався днями на проспекті Олександра Поля. На жаль, врятувати собаку не вдалося, передає 24 Канал.

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Собаку викинули з багатоповерхівки

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Дніпрі жінка з вікна 5-го поверху викинула собаку. Інцидент стався на очах у дніпрян, які були поруч з будинком. Вони відразу викликали на місце трагедії правоохоронців.

Коли вони прибули на проспект Олександра Поля, то виявили собаку, схожого на чихуахуа, який ледве дихав. Поліцейські почали допомагати бідолашній тваринці й відвезли її до ветеринарної клініки. Але, на жаль, врятувати песика не вдалося – він загинув від отриманих травм.

У мережі стверджують, що жінка мала ознаки психічного порушення. Свій вчинок вона пояснила тим, що буцімто собака – "метис". Тому вона вирішила таким чином його позбутися.

У поліції Дніпра в коментарі 24 Каналу підтвердили, що така трагедія дійсно сталася у місті. Наразі розпочато досудове розслідування за статтею 299 Кримінального кодексу – "Жорстоке поводження з тваринами". До слова, максимальні санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі жінку госпіталізували до спеціального закладу. Тривають слідчі дії.

Дівчина-підліток жорстоко вбила кота на Рівненщині

У Рівненській області 13-річна дівчина жорстоко вбила кота за допомогою металевих ножиць та ножа невстановленим способом. Після цього вона поглумилася та розчленувала тіло тварини, відрізавши йому вуха.

Трагедія сталася ще у жовтні 2022 року, проте судове розслідування відбулося 29 серпня 2023 року. Суд розглянув усі факти цієї справи. З огляду на малолітній вік, суд затвердив покарання дівчинці у вигляді примусових заходів виховного характеру. Правоохоронці винесли їй застереження та передали під нагляд батьків. Вони повинні посилити виховний вплив і систематично контролювати поведінку доньки протягом одного року.