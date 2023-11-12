11 листопада у суботній день Команді порятунку тварин міста Києва повідомили, що з вікна багатоквартирного будинку викинули "лабрадора". Чергові рятувальники одразу помчали за вказаною адресою.

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"Всі ці люди просто стояли та дивились"

Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили великий натовп людей, а також поліцію. У Команді порятунку із прикрістю зазначають, що жоден із присутніх не зголосився відвезти травмовного собаку до ветеринарної клініки, а просто "стояли і дивилися".

Тим часом свідки розповідали, що з вікна 6-го поверху тварину викинула його господарка, яка, ймовірно, перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами".

Щеня на ім'я Рем

Щеня на ім'я Рем, яке виявилося зовсім не лабрадором, негайно шпиталізували до клініки. Наразі в режимі реального часу триває обстеження Рема. Рятувальники сподіваються, що травми у малого не надто серйозні.

Травмованого собаку доправили до клініки / Фото Kyiv Animal Rescue Group

І ще одне. Наші рятувальники не могли без сліз дивитись в очі цій собачій дитині. В очі, котрі запитують одне – "За що?",

– розповіли шоковані людською жорстокістю учасники Kyiv Animal Rescue Group.

У Дніпрі жінка викинула з вікна собаку через її породу

Власниця викинула собаку з 5-го поверху. Про жахливий випадок поліції повідомили перехожі.

Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили на місці події собаку, схожого на чихуахуа, який ледве дихав. Тваринку доправили до клініки, однак врятувати її не вдалося.

Тим часом зловмисниця пояснила свій вчинок тим, що буцімто собака – "метис". Тому вона вирішила таким чином його позбутися. Жінку госпіталізували до спеціального закладу, адже в неї помітили ознаки психічного розладу.