В частности, один из мужчин нанес два удара ножом львовянину из-за того, что у его собаки не было намордника. Нападающего уже задержали правоохранители.
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Что известно об инциденте
В сети распространили видео, на котором видно, как сцепились два хозяина собак. В частности, очевидцы рассказали, что к львовянину подошел мужчина и стал предъявлять претензии, что его собака гуляла без намордника.
В конце концов, эта перепалка переросла в драку. А потом мужчина достал нож и ударил им сначала собаку, а потом и самого львовянина.
Во Львове произошла резня между двумя владельцами собак: смотрите видео
Львовянин утверждал, что его ударили ножом несколько раз и пытался догнать нападающего, но он ушел с места событий. В конце концов в полиции Львовской области уточнили, что нападавшего удалось задержать.
Львовянин утверждал, что его несколько раз ударили ножом: смотрите видео
Правоохранители рассказали, что на улице Владимира Великого между двумя львовянами 70 и 42 года возникла ссора во время выгула собак. Это произошло около 16 часов 50 минут.
Спор перерос в конфликт, во время которого старший из участников нанес младшему два удара ножом в участок груди и живота, причинив тяжкие повреждения,
– говорится в сообщении полиции.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Когда вину мужчину докажут в суде, ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
В заключение правоохранители подчеркнули, что досудебное расследование еще продолжается. Однако уже вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Недавно резня произошла в Киеве
- В Киеве 28 октября на Крещатике напали на парня. В конце концов неизвестный мужчина вонзил парню нож и пытался скрыться с места происшествия.
- В частности, подозреваемый сел на автомобиль BMW и хотел уехать с места преступления. Однако его задержали полицейские.
- В конце концов мужчина получил глубокие телесные повреждения. Полиция проводит досудебное расследование по преступлению.