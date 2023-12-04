Жінку, яка скоїла злочин, вже затримали. Що стало причиною жорстокого поводження з твариною – наразі невідомо.

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Цуценя викинули з 7-го поверху

Правоохоронці Оболонського управління поліції отримали повідомлення від киянки про те, що на вулиці Архипенка з вікна викинули цуценя. На місце поліції відразу вихала слідчо-оперативна група районного управління.

На місці трагедії поліцейські з'ясували, що злочинницею є 29-річна жінка з Херсонської області. Вона викинула двомісячне цуценя з вікна 7-го поверху. Відомо, що тваринку жінка придбала нещодавно на місцевому ринку. На жаль, цуценя відразу загинуло від отриманих травм.

Що стало причиною жорстокої поведінки жінки – невідомо. Наразі її затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 299 – жорстоке поводження з твариною. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

До слова, коли поліцейські затримали зловмисницю, то з'ясували, що напередодні відносно неї було скеровано обвинувальний акт. Жінку також підозрювали у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

У Києві безжалісно викинули "лабрадора"

У Києві 11 листопада з вікна 6-го поверху викинули щеня-"лабрадора". Команда порятунку тварин відразу вирушила на місце жахливого інциденту. Травмованого собаку відразу відвели у ветеринарну клініку.

Свідки розповідають, що щеня викинула жінка з вікна 6-го поверху. Ймовірно, вона перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстоко поводження з тваринами.

Собаку, як з'ясувалося, звуть Рем. Як виявилося, він зовсім не лабрадор. На щастя, у ветеринарній клініці стало відомо, що цуценя не отримали тяжких травм і у майбутньому зможе повернутися до повноцінного життя.