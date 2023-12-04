На місце одразу прибула поліція, надзвичайники та лікарі міста Києва. Стало відомо, що постраждалий внаслідок вибуху загинув.
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Вибух у столиці
У Подільському районі міста Києва біля приватного будинку стався вибух, після чого о 15:50 до поліції надійшов дзвінок. На місце прибула слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі. Виявилося, що причиною вибуху стала детонація гранати на подвір’ї біля будинку. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання – киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило,
– зазначили у поліції.
Після виклику правоохоронці одразу прибули на місце / поліція Києва
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Інцидент кваліфіковано у справі як умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок".
Інші моторошні вибухи в Україні
- Трохи більше ніж тиждень тому у Київській області у приватному будинку вибухнув газовий балон. Правоохоронці припускають, що той був несправним. Внаслідок інциденту дім завалився, а його господар зазнав опіків.
- У Харкові стався вибух на території автозаправної станції. Власники АЗС зазначили, що причиною стала не детонація колонки, а вибух всередині одного з автомобілів. Після цього спалахнула пожежа, яка не встигла завдати значних збитків.
- На початку листопада у Тернополі невідомі підірвали автомобіль місцевого бізнесмена. Саморобну вибухівку встановили на капот транспортного засобу. Був і другий вибух – поблизу нічного клубу та ресторану Riverside. Там підірвали гранату Ф-1.