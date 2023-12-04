На место сразу прибыла полиция, чрезвычайники и врачи города Киева. Стало известно, что пострадавший в результате взрыва погиб.
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Взрыв в столице
В Подольском районе города Киева в частном доме произошел взрыв, после чего в 15:50 в полицию поступил звонок. На место прибыла следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи. Оказалось, что причиной взрыва стала детонация гранаты во дворе у дома. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец дома – киевлянин, 1950 года рождения. Информация о других пострадавших не поступала,
– отметили в полиции.
После вызова стражи порядка сразу прибыли на место / полиция Киева
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Инцидент квалифицирован по делу как умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".
Другие жуткие взрывы в Украине.
- Чуть больше недели назад в Киевской области в частном доме взорвался газовый баллон. Правоохранители предполагают, что он был неисправен. В результате инцидента дом рухнул, а его хозяин получил ожоги.
- В Харькове случился взрыв на территории автозаправочной станции. Владельцы АЗС отметили, что причиной стала не детонация колонки, а взрыв внутри одного из автомобилей. После этого вспыхнул пожар, не успевший нанести значительный ущерб.
- В начале ноября в Тернополе неизвестны взорвали автомобиль местного бизнесмена. Самодельная взрывчатка была установлена на капот транспортного средства. Был и второй взрыв – вблизи ночного клуба и ресторана Riverside. Там взорвали гранату Ф-1.