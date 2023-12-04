На место сразу прибыла полиция, чрезвычайники и врачи города Киева. Стало известно, что пострадавший в результате взрыва погиб.

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Взрыв в столице

В Подольском районе города Киева в частном доме произошел взрыв, после чего в 15:50 в полицию поступил звонок. На место прибыла следственно-оперативная группа районного управления, сотрудники ГСЧС и врачи. Оказалось, что причиной взрыва стала детонация гранаты во дворе у дома. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец дома – киевлянин, 1950 года рождения. Информация о других пострадавших не поступала,

– отметили в полиции.

После вызова стражи порядка сразу прибыли на место / полиция Киева

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Инцидент квалифицирован по делу как умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

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