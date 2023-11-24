Инцидент произошел в селе Жуковцы Обуховского района. 24 ноября около 11:00 там раздался мощный взрыв.

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В доме взорвался газовый баллон

По предварительным данным, в частном жилом доме взорвался газовый баллон. Правоохранители предполагают, что он был неисправен. В результате подрыва баллона дом разрушен. Его 46-летнего владельца госпитализировали в больницу с ожогами конечностей.

В полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования.

Зажгла спичку – и дома нет

Подобный инцидент произошел в Буче. Там в результате взрыва газового баллона от дома остались сами руины. Хозяину-пенсионеру чудом удалось уцелеть. В полиции рассказали, что взрыв прогремел после того, как мужчина вошел в дом и зажег спичку.

Потом пострадавший, которого госпитализировали в больницу, рассказал, что перед тем, как зажечь спичку, он почувствовал в доме неприятный запах. Тогда мужчина проверил клапаны на газовой плитке. Решив, что проблем нет, зажег спичку. После этого дедушку снесло взрывной волной. Потерпевший предполагает, что авария могла случиться из-за шланга, который проводил газ от газового баллона в дом. Тот мог слететь.

В многоэтажке под Киевом было громко

В Фастовском районе в квартире 25-этажного жилого дома прогремел взрыв. Оказалось, что это в помещении на 22-м этаже вспыхнул туристический газовый баллончик. Оконную раму выбило взрывной волной. Упавшее стекло повредило два легковых автомобиля, припаркованные под домом.

К счастью, пожар не возник, также обошлось без пострадавших