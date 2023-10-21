В субботу 21 октября в Фастовском районе в квартире взорвался газовый баллончик. Это произошло на 22 этаже.

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Что известно о событии

Информация о взрыве поступила в 10:20. Сотрудники ГСЧС из Чабанов выехали по адресу село Новоселки Фастовского района, улица Пригородная. Взрыв раздался в квартире 25-этажного жилого дома.

Как оказалось, взорвался туристический газовый баллончик в квартире на 22 этаже. К счастью, это не вызвало пожар и не было раненых. Впрочем, пришлось деблокировать оконную раму – ее выбило взрывом.

Также было повреждено стекло, а когда оконное стекло падало, оно повредило два легковых автомобиля, припаркованных под домом.

Важно! Если вы хотите приобрести газовую горелку – проверьте, сертифицирована ли она, и обязательно соблюдайте правила во время ее использования.

Россия обстреливает украинские города и села

В ночь на 21 октября россияне пытались "кошмарить" Юг Украины, применяя много разнообразных видов вооружения. В результате обстрела начался пожар в многоквартирном доме в Херсоне, также много раз обстреливали Кривой Рог.