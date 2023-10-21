У суботу 21 жовтня у Фастівському районі в квартирі вибухнув газовий балончик. Це сталося на 22-му поверсі.

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Що відомо про подію

Інформація про вибух надійшла о 10:20. Надзвичайники із Чабанів виїхали за адресою село Новосілки Фастівського району, вулиця Приміська. Вибух пролунав у квартирі 25-поверхового житлового будинку.

Як виявилося, вибухнув туристичний газовий балончик в квартирі на 22-му поверсі. На щастя, це не спричинило пожежу і не було поранених. Утім, довелося деблокувати віконну раму – її вибило вибухом.

Також було пошкоджено скло, а коли віконне скло падало, воно пошкодило два легкові автомобілі, припарковані під будинком.

Важливо! Якщо ви хочете придбати газовий пальник – перевірте, чи він сертифікований, і обов'язково дотримуйтеся правил під час його використання.

Росія обстрілює українські міста та села

У ніч проти 21 жовтня росіяни намагалися "кошмарити" Південь України, застосовуючи багато різноманітних видів озброєння. Внаслідок обстрілу почалася пожежа в багатоквартирному будинку у Херсоні, також багато разів обстрілювали Кривий Ріг.