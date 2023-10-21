Місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях. Без потреби не можна виходити на відкритий простір.

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Росія знову атакує Херсон

Як повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, у прибережних районах Херсона чути потужні вибухи.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Армія Росії атакує Херсон! У прибережних районах міста чути потужні вибухи! Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби!

– наголосив Мрочко.

Згодом влада зазначила, що російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води.

"Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя!" – додали у МВА.

Ворог щодня атакує Херсонську область: що відомо