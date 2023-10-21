Місцевих жителів закликали перебувати у безпечних місцях. Без потреби не можна виходити на відкритий простір.
Важливо Вночі у Херсоні снаряд влучив у багатоквартирний будинок: спалахнула пожежа
Росія знову атакує Херсон
Як повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, у прибережних районах Херсона чути потужні вибухи.
Армія Росії атакує Херсон! У прибережних районах міста чути потужні вибухи! Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби!
– наголосив Мрочко.
Згодом влада зазначила, що російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води.
"Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя!" – додали у МВА.
Ворог щодня атакує Херсонську область: що відомо
- Станом на 21 жовтня за минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
- На жаль, через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 – дістала поранення.
- Також уночі 21 жовтня армія Росії обстріляла селище Молодіжне Херсонської міської територіальної громади.
- Роман Мрочко повідомляв, що за минулу добу 11 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 35 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Молодіжному, Придніпровському, Комишанах та Антонівці.
- Крім того, ворог здійснив обстріл з РСЗВ Наддніпрянського та артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок російських ворожих атак за минулу добу у Херсонській МТГ постраждалих немає.
- До речі, у Бериславі на Херсонщині під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявили тіло жінки. 56-річна місцева жителька доглядала за ним. На момент авіаційного удару вона прийшла годувати собак.