Местных жителей призвали находиться в безопасных местах. Без необходимости нельзя выходить на открытое пространство.

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Россия снова атакует Херсон

Как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, в прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы.

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Армия России атакует Херсон! В прибрежных районах города слышны мощные взрывы! Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве без надобности!

– подчеркнул Мрочко.

Позже власти отметили, что российские оккупационные войска атакуют город с временно оккупированного левобережья. Под прицелом врага, в частности, центры и районы, которые ближе к воде.

"Позаботьтесь о собственной безопасности и своих близких! Не находитесь на открытом пространстве! Укрытие или правило двух стен могут сохранить вашу жизнь!" – добавили в ГВА.

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