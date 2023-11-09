Авто тернопольського бізнесмена механічно пошкоджено – на капот встановили саморобний вибуховий пристрій. А другий вибух пролунав на набережній поблизу нічного клубу та ресторану Riverside, там підірвали гранату Ф-1.

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Що кажуть у поліції

Там зазначили, що потерпілі – родина приватного підприємця з обласного центру. Імовірно, їх хотіли залякати.

Правоохоронці встановлюють обставини подій, а оперативно-розшукові заходи тривають. Стаття – хуліганство.

Деталі від журналістів

Медійники ZAXID.NET навели такі дані: саморобну вибухівку на автомобіль установили близько третьої ночі і вибух стався буквально за кілька хвилин. Гранату біля воріт господарського приміщення нічного клубу та ресторану Riverside на вулиці Чумацькій підірвали вже близько шостої. У розважальному закладі Riverside бізнесмен має частку.

Також у ЗМІ назвали ім'я постраждалого бізнесмена – це Олег Інак.

Цей бізнесмен та його двоє синів володіють чималою кількістю нерухомості в Тернополі та в навколишніх громадах, мають частки в різних виробничих підприємствах та закладах громадського харчування. За інформацію місцевих ЗМІ, Олег Інак у 90-х був пов'язаний із криміналітетом та займався рекетом,

– наводять деталі журналісти.

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