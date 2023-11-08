Чиновник та його спільник обіцяли підприємцю не "заважати" при купівлі земельної ділянки, якщо той заплатить їм хабаря у розмірі 300 тисяч доларів.

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Корупція на купівлі землі

За даними слідства, депутат Тернопільської райради та його адвокат вимагали гроші з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону. У випадку відмови – зловмисники обіцяли створити штучні перешкоди під час оформлення власності на земельні ділянки.

Крім того, нинішній власник агрокомпанії теж порушив закон. Відомо, що він підбурював інвестора-покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели у приватну власність.

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Що загрожує порушникам

Наразі депутату райради повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Підозри також отримали адвокат та керівник агропідприємства. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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