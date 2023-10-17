10 жовтня Ярославу Дубневичу заочно повідомили про підозру як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку.

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Дубневич не з'явився на виклик за повісткою

Мовиться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться з 2018 року. Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

10 жовтня нардеп не з'явився на виклик за повісткою та не відповідав на телефонні дзвінки від детективів.

Протягом дня детективи НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування нардепа для вручення підозри, однак невдало. Тому йому оголосили заочну підозру відповідно до ст. 135 КПКУ.

Дубневич є обвинуваченим у ще одній справі