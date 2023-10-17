10 октября Ярославу Дубневичу заочно сообщили о подозрении как организатору схемы завладения природным газом на сумму свыше 2,1 миллиарда гривен и легализации незаконно полученной прибыли.
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Дубневич не явился на вызов по повестке
Речь идет о деле хищения газа на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, которое тянется с 2018 года. Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.
10 октября нардеп не явился по вызову по повестке и не отвечал на телефонные звонки от детективов.
В течение дня детективы НАБУ совместно с прокурором САП пытались установить местонахождение нардепа для вручения подозрения, однако неудачно. Поэтому ему объявили заочное подозрение в соответствии со ст. 135 КПКУ.
Дубневич обвинен в еще одном деле
- 31 октября 2019 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича по уголовному делу о присвоении денег Укрзализныци.
- Дубневич был арестован с правом внесения залога в 90 миллионов гривен, который был внесен. 8 ноября 2019 народный депутат вышел из СИЗО.
- 22 апреля 2020 года антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Дубневича и тендеров Укрзализныци и передала материалы уголовного производства на ознакомление фигурантам.