По информации собственных источников Суспильного в правоохранительных органах, говорится о народном депутате Ярославе Дубневиче. Ему сообщили о подозрении в организации завладения имуществом государства и легализации незаконно полученной прибыли.

Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили:

в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 миллиарда гривен);

в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 миллиона гривен).

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Организация завладения природным газом

По версии следствия, в течение 2013 – 2017 годов нардеп организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ Львовской области на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нефтегаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла НАК поставлял газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили детективы НАБУ, льготный газ Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ получили незаконно, ведь не планировали использовать его для производства тепла. Они использовали голубое топливо в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем продали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

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Организация легализации

В результате завладения природным газом прибыльность производства электроэнергии Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на основании представленных указанными ТЭЦ документов.

Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 миллиарда гривен,

– сообщили в НАБУ.

В течение 2013-2018 годов нардеп организовал отмывание части этих денег. Речь идет о более чем 450 миллионах гривен, которые:

перевели на счета подконтрольного ООО и компаний-нерезидентов, в частности, зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах,

смешали и замаскировали,

в конце концов, вернули в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

В настоящее время обвинительные акты в отношении 5 участников схемы направили в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" стоимостью около 800 миллионов гривен наложили арест.

Решается вопрос избрания организатору схемы меры пресечения. Следствие продолжается.

Обратите внимание! Народный избранник также является обвиняемым по делу НАБУ и САП по завладению 93 миллионами гривен Укрзализныци.

Кратко о "деле Дубневичей"

Следователи начали следствие по делу Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в 2016 году. Оно является одним из самых сложных дел в сфере экономики в истории НАБУ и САП. Общий объем материалов следствия составляет более 350 томов.

В 9 иностранных юрисдикций направлено 17 запросов о международно-правовой помощи, среди них:

Швейцарская конфедерация,

Соединенные Штаты Америки,

Республика Кипр,

Латвийская Республика,

Словацкая Республика,

Канада,

Республика Маршалловы Острова.

Ответ на некоторые из них пришлось ждать до двух лет. В частности, это обуславливает значительную продолжительность расследования.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с иностранными коллегами одной из стран Европы, удалось отследить и наложить арест на деньги в размере 2,3 миллиона евро, которые внес на счет один из членов семьи народного депутата.



Схема завладения газом / Фото НАБУ