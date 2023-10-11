По информации собственных источников Суспильного в правоохранительных органах, говорится о народном депутате Ярославе Дубневиче. Ему сообщили о подозрении в организации завладения имуществом государства и легализации незаконно полученной прибыли.
Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили:
- в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 миллиарда гривен);
- в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 миллиона гривен).
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Организация завладения природным газом
По версии следствия, в течение 2013 – 2017 годов нардеп организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ Львовской области на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.
Под его контролем предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нефтегаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла НАК поставлял газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.
Однако, как установили детективы НАБУ, льготный газ Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ получили незаконно, ведь не планировали использовать его для производства тепла. Они использовали голубое топливо в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем продали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.
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Организация легализации
В результате завладения природным газом прибыльность производства электроэнергии Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% против 3-5%, заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг на основании представленных указанными ТЭЦ документов.
Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 миллиарда гривен,
– сообщили в НАБУ.
В течение 2013-2018 годов нардеп организовал отмывание части этих денег. Речь идет о более чем 450 миллионах гривен, которые:
- перевели на счета подконтрольного ООО и компаний-нерезидентов, в частности, зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах,
- смешали и замаскировали,
- в конце концов, вернули в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.
В настоящее время обвинительные акты в отношении 5 участников схемы направили в суд, а на целостные имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" стоимостью около 800 миллионов гривен наложили арест.
Решается вопрос избрания организатору схемы меры пресечения. Следствие продолжается.
Кратко о "деле Дубневичей"
Следователи начали следствие по делу Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в 2016 году. Оно является одним из самых сложных дел в сфере экономики в истории НАБУ и САП. Общий объем материалов следствия составляет более 350 томов.
В 9 иностранных юрисдикций направлено 17 запросов о международно-правовой помощи, среди них:
- Швейцарская конфедерация,
- Соединенные Штаты Америки,
- Республика Кипр,
- Латвийская Республика,
- Словацкая Республика,
- Канада,
- Республика Маршалловы Острова.
Ответ на некоторые из них пришлось ждать до двух лет. В частности, это обуславливает значительную продолжительность расследования.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с иностранными коллегами одной из стран Европы, удалось отследить и наложить арест на деньги в размере 2,3 миллиона евро, которые внес на счет один из членов семьи народного депутата.