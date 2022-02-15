Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 лютого 2022 року скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Дубневича. У ній мовиться про заволодіння ним 93 мільйонами 280 тисячами гривень акціонерного товариства Укрзалізниця.

К теме НАБУ и САП направили в суд дело против Дубневича

Сума збитків

Слідство вважає, що депутат Дубневич разом з 8 особами організував корупційну схему. У її результаті філія "Центр забезпечення виробництва" при Укрзалізниці впродовж грудня 2015 – березня 2017 років закупила стрілочної продукції за суттєво завищеними цінами.

Водночас зробила це не у виробника, а через 2 компанії-посередниці, бенефіціарним власником однієї з яких є депутат Ярослав Дубневич.

Дельта – 93, 28 мільйонів гривень – і склала суму збитків у результаті кримінального провадження. Слідство з'ясувало, що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподілили між собою.

Що відомо про нардепа

Ключова фігура в схемі – це депутат Ярослав Дубневич, обранець 3 скликань Верховної Ради України. Мав стосунок щонайменше до 4 політичних сил.

Почав кар'єру з депутатства у Львівській обласній раді. Обирався туди двічі: спочатку за списком Тимошенко, а потім від партії "Відродження", яку створював покійний міністр транспорту та зв'язку Георгій Кірпа.



Основний фігурант корупційної схеми – нардеп Ярослав Дубневич / Фото Zaxid.net

Вперше депутатом Верховної Ради Дубневич став у 2012 році як безпартійний. Однак вступив до фракції "Удар".

Після Революції Гідності потрапив до парламенту 8 скликання як мажоритарник від "Блоку Петра Порошенка" за округом на Львівщині. Водночас у якості винагороди отримав посаду голови комітету Верховної Ради з питань транспорту.

"Чесна політика" на 24 каналі: дивіться відео



Початок зловживань

Саме тоді, ставши начальником, Дубневич почав використовувати владу для досягнення цілей. Зокрема, блокував проходження законів через комітет, аби "виховати" профільного міністра інфраструктури та схилити його на свій бік.

Коли згодом цю історію – як Дубневич шантажував міністра – оголосили з трибуни парламенту, тоді він почав показувати дулі у вищому законодавчому органі. Водночас пояснюючи, що діяв чесно.



Дубневич показував дулі просто з трибуни ВРУ / Скриншот з відео

Злочинна схема Дубневича

Втім повернемося до кар'єри Дубневича. Втретє його обрали депутатом у 2019 році – як безпартійного самовисуванця. Однак вступив до депутатської групи "За майбутнє".

До депутатства він разом з братом Богданом Дубневичем займався бізнесом. Був засновником корпорації "Колійні ремонтні технології", що виробляє продукцію для залізниці, а також вів енергетичний бізнес.



Брати Дубневичі разом займались бізнесом / Фото з фейсбуку Ярослава Дубневича

Схема, яку зараз закидають Дубневичу, була примітивна – продукцію Дніпровського стрілочного заводу для потреб УЗ купували не напряму, а через прокладки. Мовиться про фірму "Колійні ремонтні технології", яка пов'язана з нардепом.

Саме вона купувала продукцію заводу. Втім і тут ланцюг не закічуаввся – далі КРТ продавала товар не Укрзалізниці, а фірмі "Арго".

Фірми-прокладки просто збирали гроші

Тільки потім продукцію купувала філія "Центр забезпечення виробництва" УЗ. РІзниця – майже 100 мільйонів гривень. Ба більше, продукція відвантажувалася напряму з заводу до Укрзалізниці. Тобто фірми-прокладки просто збирали гроші.

Цю здобич – майже 93 мільйони гривень – учасниики оборудки поділили між собою:

6 мільйонів гривень забрало ТОВ "Арго" для себе й застпунка філії "Центр забезпечення ввиробництва" Едуарда Пушкаренка;

89 мільйонів гривень лишилися для Дубневича, який перерахував кошти на підприємства з ознаками фіктивності.

НАБУ почало цікавитись закупівлями УЗ

Схема почала діяти у 2015 рооці. Дубневичі почувалися повністю безкарними. Наступного 2016 року вони вирішили пролонгувати контракт стосовно закупівлі стрілок через посередника.

Однак цією історією почало цікавитися НАБУ, яке вело фігурантів та прослуховувало їх. Тоді учасники схеми почали говорити більш законспіровано – наприклад, коли дрібні виконавці обговорювали високих покровителів, у розмові спливало слово "лорди".

Читайте на сайте Заоблачное состояние Дубневича: скандальный депутат спасает свое имущество от ареста

Усі рішення щодо закупівлі стрілок у 2016 – 2017 роках ухвалювалися в УЗ лише за згодою депутата Дубневича, який формально жодного стосунку до компанії не мав.

У розмовах, які прослуховувало НАБУ, фігурує Дубневич – його називають "Слава", бо він – Ярослав. Також згадують першого заступника філії "Центр забезпечення виробництва" Едуарда Пушкаренка. Він фігурує як "Едік".

Зміна "смотрящих"

Історія зі стрілочними переводами – не єдина, де Дубневичі пустили свою руку в кишені Укрзалізниці. Ще однією їхньою схемою в часи президента Петра Порошенка було постачання скріплення й прокладок.

При чому в часи Віктора Януковича цю позицію тоді закривав депутат Вілен Шатворян, фірма якого "Євроінвестбуд" постачала на залізницю відповідну "номенклатуру товарів".

Однак коли Янукович втік, змінилася влада, тому цю саму "номенклатуру товарів" почали постачати брати Дубневичі. Один із яких очолив транспортний комітет, і який фактично є куратором всієї Укрзалізниці на рівні Верховної Ради.

При цьому стрімке зростання відбувалося, як по нотах. Якщо в перший рік приходу нових "смотрящих" після Майдану, тобто у 2014 році – компанія, наближена до братів Дубневичів, постачала товарів на суму 103 мільйони гривень, то вже у 2015 році об'єми зросли до 173 мільйонів гривень.

Розкрадання газу на мільярди

Крім того, Дубневич фігурує незримим учасником в справі про розкрадання природного газу. Її Національне антикорупційне бюро розслідує ще з 2016 року.

Зазначається, що брати Дубневичі брали дешевий газ, який потрібен для населення й виробляли з нього електроенергію, яку продавали підприємцям за ринковою вартістю. Відбувалося це на двох теплоелектростанціях – Новояворівській та Новороздольській.

Справу вже слухають у суді. За інформацією, загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2 мільярди гривень.

Зупинити такі схеми розкрадань в Україні можна тільки створивши прецеденти покарання – посадки. Водночас передача справи Дубневича стосовно стрілочних переводів до суду – може стати такою собі першою ластівкою щодо чинних депутатів.