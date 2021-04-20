У нардепа Ярослава Дубневича зафиксировали новый Mercedes С500, цена которого в среднем примерно 6 миллионов гривен. В то же время сам Дубневич не только очередной "неизвестный нардеп", а фигурант дела о растрате десятков миллионов гривен Укрзализныци.

Как фигуранта дела о хищении, его в конце 2019 года арестовали, дальше выпустили под огромный залог, а затем снова арестовали. Однако говорилось уже не о Дубневиче, а о его имуществе.

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Однако есть мнение, что арестовали вовсе не все, в то же время с тем, что именно у фигуранта коррупционного дела арестовали – происходит что-то странное. Поэтому журналисты поехали во Львов, на родину Дубневича, и "глянули" на арестованное и хорошо скрытое.

Братья Дубневичи – Ярослав и старший, Богдан. В Раде предыдущего созыва они были вдвоем, пока с мандатом остался только Ярослав. Он представляет партию "За майбутнє".

Что было в собственности Дубневича на момент ареста

В конце 2019 года с Ярослава Дубневича коллеги по парламенту сняли неприкосновенность и дали разрешение на его арест. Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что Ярослав Дубневич, будучи руководителем транспортного комитета, организовал схему, по которой организовали закупку "стрелочной" продукции между двумя государственными предприятиями – в результате чего государство потеряло 93 миллиона гривен.

С арестом не медлили, однако в компании спортивного костюма, мыла и двух книг Ярослав Дубневич пробыл недолго – меньше суток. Столько понадобилось на поиски немалого залога в 90 миллионов гривен.

Дубневич быстро вышел, но так же быстро с ним случилась еще одна беда – арест имущества. Правда, этого имущества в перечне мало. Итак, на момент ареста в собственности Ярослава Дубневича были:

земля, примерно с десяток гектаров;

дом;

2 "половины" квартир;

половина котельной;

чистка в очистном сооружении;

нежилые помещения;

доли в нескольких компаниях.

Также еще примерно 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, которые обнаружили во время обыска. Не "тянет" не просто на звание галицкого короля, как местные называют Дубневича, а даже на среднестатистического главу поселкового совета.



За Дубневича внесли залог / Фото из фейсбука Олега Федонюка

Вероятно, "король" где-то все перепрятал. В то же время Mercedes записан на львовскую компанию "Передзвін". По документам, в доме, где расположена компания, – немало других фирм из орбиты Дубневичей, даже депутатская приемная.

"Передзвін" – это автосалон и риелторская контора в одном флаконе. Кроме Mercedes, на котором катают Дубневича, на контору еще записан РХ450 Lexus, на котором ездит жена Дубневича Наталья, а еще говорится о:

Mercedes S63;

Porsche Cayenne;

Lexus NX 200;

Toyota Prado;

Range Rover;

Toyota C-HR;

Toyota Camry.

Совокупная стоимость автомобилей, записанных на "Передзвін" – примерно 17 миллионов гривен. Недвижимости на фирме тоже немало. Например, у фирмы в собственности 2 здания на более чем 2 тысячи квадратных метров на улице Грабовского 11 – это историческое место, территория львовской цитадели.



Стоимость авто – примерно 17 миллионов гривен / Скриншот из видео программы "Наши деньги"

Элитная недвижимость и 200 золотых слитков

Еще на конторе много квартир и нежилых помещений в дорогой новостройке. Только квартир у компании есть примерно на 20 миллионов гривен. В собственности фирмы есть еще ряд помещений по городу, но главное – здания на площади Соборной 12, 14 и 15 в центре Львова. Речь идет об историческом доме и торгово-развлекательном центре "Роксолана" – 10 тысяч квадратных метров шопинга, кофеен и тому подобное.

Называется он так, потому что Роксоланой зовут дочь Ярослава Дубневича. Она и открывала комплекс несколько лет назад. Однако записано здание не на него, а на "Передзвін", как и Mercedes, на котором ездит Ярослав Дубневич.



"Роксолана" – 10 тысяч квадратных метров шопинга / Скриншот из видео программы "Наши деньги"

Владельцем самого "Передзвона" является Мирослав Швыдкий, ему 80, и он является тестем Дубневича. Однако "засветился" тесть не только в украинской компании с дорогими авто, квартирами и торговым центром. Он ранее значился акционером кипрской Energypoint Holding LTD – ключевой конторы в бизнесе Дубневичей.

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Эта кипрская контора действительно тянет на звание "ключевой", потому что на ней "висело" 200 золотых слитков по 1 килограмму каждый. Журналистам удалось пообщаться с бывшим тестем депутатам. На вопрос о компании "Передзвін" он ответил, что не управляет ею и он – подставное лицо.

На вопрос о кипрской конторе с золотыми слитками мужчина ответил, что ему "сказали подписывать". Уже совсем под арест Ярослава Дубневича, в конце сентября 2019 года, кипрскую контору переписали на дочь Роксолану. Она похозяйничала только 2 месяца. За соответствующее время с Дубневича:

сняли депутатскую неприкосновенность;

арестовали;

выбрали меру пресечения;

выпустили под залог;

арестовали имущество.

В конце ноября Роксолана из компании вышла, скорее всего, прихватив почти 8 миллионов долларов, полученных фирмой за продажу тех двух сотен золотых слитков. Это предположение, так как уже в годовом финотчете компании золота в собственности не было, его продали.

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В то же время огромный залог для выхода из тюрьмы, новенький Lexus и новенький Mercedes намекают – миллионы пошли по назначению. Сразу после объявления подозрения, в конце октября 2019 года, Ярослав Дубневич переписал на сына доли в компаниях, ряд нежилых помещений и дом.

Дубневич-старший его сейчас официально арендует. Прокуроры возмутились, назвав это спасением имущества от ареста, но Дубневич объяснил тогда, что на самом деле переписал на сына все это давно, просто закончился процесс в период подозрения, мол, такое "не делается за один день".

Почему развод Дубневича может быть фиктивным

В общем за последние 1,5 года сын Дубневича магическим образом стал владельцем коллекции недвижимости и земли. Одна только 5-комнатная квартира на киевском Печерске тянет на полмиллиона долларов, ее нардеп тоже якобы арендует у сына.

Однако даже это еще не все, в этой истории уже были дочь, сын и тесть, не хватает – жены. "Любовь, проверенная временем" – такими словами в начале 2020 года Ярослав Дубневич поздравлял свою жену Наталью с Днем Святого Валентина.



Дубневич переписал на сына доли в компаниях / Скриншот из видео RadaTVchannel

Дальше что-то резко пошло не так, потому что уже через 5 месяцев Дубневичи начинают процесс развода. Это был действительно странный процесс, потому что сначала супруги якобы договорились о разделе имущества, далее Дубневич передумал, и жена решила делить через суд.

Уж там Дубневич передумал еще раз и согласился на судебное деление. Теперь самое интересное, когда Антикоррупционный суд арестовывал имущество Дубневича, арестовал и имущество, записанное на жену Наталью, определив его как общую собственность. Имущества на жене много, в частности, доли в 5 фирмах на Львовщине и Ровненщине, а также:

столетняя вилла;

коллекция квартир;

автостоянки;

нежилые помещения, вернее, примерно 4 тысячи квадратных нежилых помещений;

десятки земельных участков на Львовщине и в Киеве.

Арестовывали в ноябре 2019 года, в середине 2020 года Дубневичи расстались очень тихо, журналисты об этом узнали только благодаря регулярным визитам на суды. В конце 2020 года уже бывшая жена просила суд разделить общую собственность, которая в случае раздела перестанет быть общей, а станет собственностью экс-жены – основание для вывода из-под ареста.

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В то же время делить взялись только активы Ярослава. Юристы Натальи хотели ее имущество оставить за ней, а поделить его имущество. Так появится шанс вывести из-под ареста еще больше активов. И как-то слабо верится в подлинность этого развода. Нардеп еще и будто намеренно подбрасывает поводы так считать.

Уже 2 месяца имея на руках свидетельство о разводе, Дубневич опубликовал такое сообщение: "Хотя по календарю осень, но там, где ты – там всегда весна. С именинами тебя, моя самая дорогая". Не совсем похоже на человека, которого потащили в суд принудительно делить имущество.



Имея на руках свидетельство о разводе, Дубневич опубликовал сообщение для жены / Скриншот со страницы Дубневича в фейсбуке

Эксперт Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб отметила, что для нее соответствующая ситуация – так называемый флажок того, что так пытаются спасти имущество.

"Мы уже знаем отдельные истории, как этим пользовались. Например, братья Клюевы одновременно в 15 году осенью начали резко разводиться через суд и спасать так арестованные активы. Поэтому очень вероятно, что развод Ярослава Дубневича тоже является фиктивным, и это способ спасать активы, которые находятся под арестом, переписав их на жену", – сказала Волкотруб.