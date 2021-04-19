Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки.

По версии следствия, чиновник требовал 2,5 миллиона гривен отката. События разворачивались еще в феврале 2020 года.

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Правоохранители установили, что в феврале 2020 года чиновник требовал от представителя подрядной организации 2,5 миллиона гривен. В обмен на это чиновник гарантировал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства и отзыв судебных исков к подрядчику. Посредником в этой схеме выступал директор общества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли работники территориального управления ГБР Киева. Мужчину задержали по статье 368 о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкции статьи предусматривают: