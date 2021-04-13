Секретные закупки оборонной сферы – коррупция, ручное управление, золотой клуб избранных и отсутствие конкуренции. Почему-то украинские чиновники секретят все, что касается денег, но забывают о технологии и стратегии.

Возьмите невесть что, "закачайте" туда несколько миллиардов бюджетов, оставьте без присмотра в сухом теплом и темном месте. В результате что-то получите, но миллиарды куда-то исчезнут.

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Это грубая, неприятная, обобщенная и, несмотря ни на что, довольно точная аналогия украинского оборонно-промышленного комплекса: с его ручным управлением, золотым клубом избранных, допущенных к контрактам, и отсутствием реальной конкуренции. И все это десятилетиями работает как замкнутая система.

Замкнутая оборонительная система

"Нигде в Европе нет комплексов, есть просто оборонная индустрия. У нас есть комплекс, который строили как отдельное государство в государстве, как систему в системе. Рынка здесь нет", – сказал экс-министр обороны Украины Артур Переверзев.

Секретные военные закупки

В военных закупках секретно почти все, кроме бытовых вещей: форма, обувь, питание или топливо. Однако закупка военной техники, запчастей, боеприпасов – тайная. Настолько, что сам факт такой закупки – тайна.

По словам Переверзева, открыто можно закупать 80% и более процентов. В то же время ракетная программа может быть действительно тайной.

Большая часть тайных закупок касается старой техники, прятать которую нет никакого смысла. В Украине примерно 20 миллиардов идут на вооружение и военную технику.

Из них, как отметил Переверзев, лишь 1,5 – 2 используют на новейшие технологии. Но большинство денег уходит на модернизацию.



Секретная оборонка Украины / Фото Укроборонпром

"БТР, танки, обычное оружие, которое есть на вооружении десяток лет, не имеет смысла закупать по тайне. Потому что их тактико-технические характеристики всем известны, особенно нашим врагам", – подчеркнул экс-советник министра.

Секретность – только на этапе закупки

В реальности эта секретность существует лишь на этапе закупки, а затем она исчезает. Вопрос заключается именно в закупках: контрактах, ценах, выборе поставщика.

Почему у нас возникла такая пропасть между формальным и реальным? Чрезмерная засекреченность оборонки – не только пространство для коррупции, это даже приятный побочный эффект. В основе – постсоветская прочно укоренившаяся привычка.

Закон о государственной тайне

Если о причинах секретности спросить чиновников – они вряд ли будут говорить о привычке. Они скажут – есть же закон.

Называется он закон о государственной тайне. К нему Служба безопасности Украины составляет отчет секретных сведений. Это полный перечень всего, что секретно.

Отметим! Закон приняли еще в середине 1990-х годов. Система 25 лет работала по одному правилу относительно секретности.

В то же время закон не требует той удобной тотальной секретности, к которой все пришло. В законе говорится: "информация, которая может быть тайной". Но это "может" всегда трактовали как "должно".

Например, удобно и безопасно не проводить открытых тендеров, а оборонный бюджет распределять только между компаниями из специального списка.

Масонская ложа для компаний

Переверзев отметил: "Это как масонская ложа. Каждая из этих компаний существует, но они вместе – тайно". Укроборонпром – сердце того самого украинского оборонно-промышленного комплекса. Для министерства обороны – концерн – один из исполнителей оборонного заказа.



Каковы результаты секретности закупок / Фото Минобороны

Но даже государственный концерн не знает планов министерства. Он не может конкурировать за заказы, потому что конкуренция отсутствует.

У нас есть следующая картина. Группа чиновников Министерства обороны без открытой и рыночной коммуникации с собственно оборонной индустрией что-то там себе секретно планируют.

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И сейчас речь идет не о высоких технологиях. А о том, как распределить многомиллиардные бюджеты после секретного планирования секретно раздают контракты секретным производителям. Как-то так все и работает.

Результаты секретности

► Проблема первая – определенное количество людей поддерживает отсутствие конкуренции. То есть якобы не надо каких-то условно открытых или частично открытых процедур, ведь им проще так работать.

► Проблема вторая – отсутствие планирования и конкуренции. Это проблема не только для армии, но и для производителей. Армия теряет возможность получить лучше и дешевле, но и производители теряют шанс производить лучше.

► Проблема третья – коррупция. Даже в армейских "бытовых" закупках – постоянные скандалы: то закупили что-то некачественное, то задорого, то монополию организовали.

Скандалы с "бытовыми" закупками

В 2017 году военные покупали рации в танки. Купили – турецкие на 100 миллионов долларов. После заключения контракта, оказалось, что рации в танки не влезают. И заплатили за них подозрительно много.

В 2018 году – скандал с санитарными машинами. Волонтеры обнаружили, что автомобиль вообще не пригоден для фронтового бездорожья.

Авто производила компания Олега Гладковского. Точнее, покупала китайские авто за 10 тысяч долларов. Устанавливали не бронированный кунг, комплектовали минимальным мединвентарем – и продавали армии по 32 тысяч долларов.



Олег Гладковский / Фото Hromadske

"Если посмотреть крупнейших поставщиков МОУ последних лет – это компании, которые напрямую связаны с различными политическими фигурами, которые в свое время занимали важные должности в сфере обороны. Они имели доступ к уникальной информации о том, что и когда будут закупать за бюджетные средства", – отметил председатель неправительственной экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Проект "Дзвін" должен был разработать АСУ в Вооруженных силах Украины. Заказали частной фирме, потратили 4 года времени и 600 миллионов гривен. А теперь сами военные отказываются принимать то, что получилось.

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Аудит и приемная комиссия выявили ряд недостатков и рисков, из-за которых система может быть для украинской армии в современных условиях просто непригодной.

Опыт других стран

Поговорим об опыте другой страны, в частности Организации Североатлантического договора, куда идет Украина.

Там все наоборот. Чем развитее в стране оборонная сфера, чем больше там новейших технологий, тем она более открытая и публичная.

Экс-командир войск США в Европе Бен Ходжес рассказал, что в США все бюджетное – полностью прозрачное, за исключением специальных операций (существуют определенные категории только для сил специальных операций, которые недоступны для общественности).

В то же время в общедоступной информации – все остальное, в частности закупка:

боеприпасов;

вооружение;

грузовые перевозки;

вертолеты;

самолеты;

корабли.

"Также у разведки есть определенные возможности, которые, совершенно очевидно, мы не хотим, чтобы стали публичными. Обо всем остальном вы можете просто зайти в интернет и найти в бюджете США", – сказал Ходжес.



Опыт США – положительный / Фото AFP

Как и в Украине, в оборонных закупках у США есть единый принцип. Вот только в Украине этот принцип – все оборонное секретное. А в Штатах – ни один цент налогоплательщиков не может быть потрачен зря.

Да, там бывают и ошибки, и лоббизм, и растраты. Но именно для того, чтобы их выявлять и контролировать, там и действует максимальная прозрачность. Даже когда речь идет о финансировании новых разработок – часть информации публичная, а борьба за контракты – конкурентная.

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Также в Америке есть агентство DAPRA. Его используют для поощрения частных исследований и разработок. Поэтому эти деньги видны.

Справка. DARPA – это агентство передовых оборонных исследовательских проектов США. Оно отвечает за разработку новых технологий для использования в Вооруженных силах США.

В конце концов, Украине придется равняться на европейский и американский опыт, потому что ей с ними работать.

Штаты планируют выделить Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи. Одно из условий – повышение прозрачности оборонных закупок, ведь эффективность нашей тайной методики – не тайна.

Закон об оборонных закупках

Еще прошлым летом Верховная Рада приняла новый закон об оборонных закупках, который должен был их реформировать.

Для нетайных закупок – упрощенная процедура: вместо закрытого клуба – электронный реестр, вместо пожизненной секретности – рассекретить хотя бы уже выполненные контракты по ГОЗ.

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Но перед голосованием что-то пошло не так. И где-то во время поправок к законопроекту перечень вещей, которые должны были стать рассекреченными – наоборот переехал в раздел "секретно".

Поэтому несмотря на новый закон, у нас все по-старому, секретность в плане закупок – как была. А авторы проекта теперь работают над очередными правками, чтобы исправить предыдущие правки к правкам.

Нужна ли секретность в оборонной сфере? Конечно, там, где нужна. Нужна ли секретность в оборонных закупках, в том виде, в каком она у нас сейчас – нет. Для начала нужно исправить закон. Дальше сложнее: перепрошить оборонных чиновников на новые алгоритмы работы.