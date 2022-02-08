НАБУ и САП направили в суд дело против Дубневича

Соответствующий документ направили в суд работники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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По информации следствия, народный депутат совместно с 8 лицами организовал схему, в результате которой филиал "Центр обеспечения производства" Укрзализныци закупала стрелковое продукцию по существенно завышенным ценам.
При этом товары покупали не у производителя, а через компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых является народный депутат – вероятно речь идет о Ярославе Дубневиче. Такую схему использовали с декабря 2015 до марта 2017 года.
Вследствие этого Укрзализныця понесла убытки на сумму 93,28 миллиона гривен. Согласно данным следствия, незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.
Коррупционная схема в Укрзализныце / инфографика НАБУ
Коррупционная схема в Укрзализныце: что надо знать
- В январе 2019 года 7 лицам, которые причастны к реализации коррупционной схемы, сообщили о подозрении. В феврале задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику.
- Расследование в отношении 8 человек завершили в мае 2019 года.
- Аж в октябре 2019 года, после согласия Верховной Рады Украины, круг подозреваемых пополнил народный депутат, которого считают организатором схемы – Ярослав Дубневич.
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