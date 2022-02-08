НАБУ и САП направили в суд дело против Дубневича

Соответствующий документ направили в суд работники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По информации следствия, народный депутат совместно с 8 лицами организовал схему, в результате которой филиал "Центр обеспечения производства" Укрзализныци закупала стрелковое продукцию по существенно завышенным ценам.

При этом товары покупали не у производителя, а через компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых является народный депутат – вероятно речь идет о Ярославе Дубневиче. Такую схему использовали с декабря 2015 до марта 2017 года.

Вследствие этого Укрзализныця понесла убытки на сумму 93,28 миллиона гривен. Согласно данным следствия, незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой.

Обратите внимание! Дубневича задержали и отправили в СИЗО в 2019, но 8 ноября он вышел под залог в почти 100 миллионов гривен.



Коррупционная схема в Укрзализныце / инфографика НАБУ

Коррупционная схема в Укрзализныце: что надо знать

В январе 2019 года 7 лицам, которые причастны к реализации коррупционной схемы, сообщили о подозрении. В феврале задержали и сообщили о подозрении еще одному участнику.

Расследование в отношении 8 человек завершили в мае 2019 года.

Аж в октябре 2019 года, после согласия Верховной Рады Украины, круг подозреваемых пополнил народный депутат, которого считают организатором схемы – Ярослав Дубневич.

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