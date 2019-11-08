Дубневича отпустили из СИЗО, он на свободе, – адвокат

За нардепа Ярослава Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи – в пятницу, 8 ноября, вечером. Об этом сообщил адвокат подозреваемого растрате имущества и злоупотреблении властью политика Александр Тананакин.

"В течение вчерашнего дня (7 ноября – 24 канал) за него (Ярослава Дубневича – 24 канал) внесли залог в полном объеме (90 миллионов гривен – 24 канал)", – объяснил адвокат депутата, пишет Интерфакс-Украина.

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"Буквально 40 минут назад он вышел на свободу", – сказал Тананакин.

Напомним, САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и председателя транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду на сумму более чем 93 миллиона гривен. Говорится о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дело Дубневича: главное

► Прокуроры САП просили суд допеределить Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллионов.

► 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны внести в течение 5 дней.

Кроме того, суд обязал не общаться со свидетелями по возбужденному уголовному производству, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, а также – носить электронный браслет.

► 4 ноября защиту Дубневича подал апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.

► 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.