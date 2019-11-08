Дубневича відпустили з СІЗО, він на свободі, – адвокат

За нардепа Ярослава Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти – у п'ятницю, 8 листопада, ввечері. Про це повідомив адвокат підозрюваного у розтраті майна та зловживанні владою політика Олександр Тананакін.

"Протягом учорашнього дня (7 листопада – 24 канал) за нього (Ярослава Дубневича – 24 канал) внесли заставу в повному обсязі (90 мільйонів гривень – 24 канал)", – пояснив адвокат депутата, пише Інтерфакс-Україна.

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"Буквально 40 хвилин тому він вийшов на волю", – сказав Тананакін.

Нагадаємо, САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень. Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.

Справа Дубневича: головне

► Прокурори САП просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.

► 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.

Крім того суд зобов'язав не спілкуватися зі свідками в дотичному кримінальному провадженні, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також – носити електронний браслет.

► 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.

► 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.