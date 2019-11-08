Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка

У справі Ярослава Дубневича не було ні тиску, ні спроб домовитися. Генеральна прокуратура вивчала матеріали понад місяць часу, адже їх у цьому провадженні достатньо багато.

Про це в програмі "Що це було?" розповів Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Читайте також: Депутата Ярослава Дубневича взяли під варту

Він заявив, що справа виглядає достатньо просто, але обсяг доказів великий і складний. "Врешті-решт ми зрозуміли, що там справа абсолютно перспективна і є достатньо доказів не лише для того, щоб пред’явити підозру та почати процес притягнення до кримінальної відповідальності. Але й щоб успішно його завершити", – повідомив Рябошапка.



Руслан Рябошапка

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

Читайте також: Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність

Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.