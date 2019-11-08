Дело Дубневича очень перспективное, – Рябошапка

В деле Ярослава Дубневича не было ни давления, ни попыток договориться. Генеральная прокуратура изучала материал более месяца времени, ведь его в этом производстве достаточно много.

Об этом в программе "Что это было?" рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Он заявил, что дело выглядит достаточно просто, но объем доказательств большой и сложный. "В конце концов мы поняли, что там дело абсолютно перспективное и есть достаточно доказательств не только для того, чтобы предъявить подозрение и начать процесс привлечения к уголовной ответственности. Но и чтобы успешно его завершить", – сообщил Рябошапка.



Руслан Рябошапка

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?

ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия "Укрзализныци".

Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

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Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 статью, часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.