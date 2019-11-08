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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Дело Дубневича очень перспективное, – Рябошапка

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      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / bbc.com

      В деле Ярослава Дубневича не было ни давления, ни попыток договориться. Генеральная прокуратура изучала материал более месяца времени, ведь его в этом производстве достаточно много.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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      Он заявил, что дело выглядит достаточно просто, но объем доказательств большой и сложный. "В конце концов мы поняли, что там дело абсолютно перспективное и есть достаточно доказательств не только для того, чтобы предъявить подозрение и начать процесс привлечения к уголовной ответственности. Но и чтобы успешно его завершить", – сообщил Рябошапка.

      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка

      В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?

      • ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.
      • другое дело касается коррупционных схем из-за закупок для предприятия "Укрзализныци".

      Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

      Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его подельниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

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      Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют статью 191 статью, часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Ярослав Дубневич Руслан Рябошапка ГПУ
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