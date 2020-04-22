НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможных хищениях Дубневича
НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможном хищении 93 миллионов гривен средств "Укрзализныци". Ключевым подозреваемым в этом деле является народный депутат Украины Ярослав Дубневич.
Стороне защиты 21 апреля уже открыли материалы дела для ознакомления, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
К слову Что следует знать о народном депутате Ярослава Дубневича
По версии следствия, Дубневич организовал преступную схему, в результате которой "Укрзализныця" закупила стрелки по существенно завышенным ценам. Для этого был организован тендер, который выиграл заранее определенный победитель компания ООО "Арго", зарегистрированная в Ивано-Франковске.
Интересно, что необходимые стрелки в Украине производит только компания "Днепровский стрелочный завод". Впрочем "Укрзализныця" почему-то не воспользовалась его услугами напрямую, а воспользовалась сразу двумя посредниками.
Владельцем одной из компаний является Ярослав Дубневич. Как следствие, на каждом этапе посредничества стоимость стрелок росла. По данным НАБУ, ущерб государства составлялет более 93 миллионов гривен.
Когда Дубневич ознакомится с материалами дела, его направят в Высший антикоррупционныйо суд. Последний уже определит уровень виновности депутата и назначит ему наказание.
Дело Дубневича: главное
- 31 октября 2019 года Верховная Рада Украины сняла тогда еще действующую депутатскую неприкосновенность с Ярослава Дубневича. Тогда вручение ему подозрения стало возможным.
- Прокуроры САП просили суд назначить Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллионов.
- 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны внести в течение 5 дней.
- 4 ноября защита Дубневича подал апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 миллионов гривен.
- 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 миллионов.
- Уже 8 ноября 2019 года адвокат Ярослава Дубневича сообщил, что он вышел из следственного изолятора.
Читайте также
-
Мэр Франковска требует немедленно вывезти из города всех ромов: видеосегодня , 14:10
-
Кабмин продлил карантин в Украине, но со смягчениями: инфографикасегодня , 14:45
-
На Прикарпатье уже 3 больницы перестали принимать больных COVID-19сегодня , 09:35
-
Когда возможен пик коронавируса в Украине: прогноз СНБОсегодня , 13:28
-
Саакашвили подтвердил, что получил предложение от Зеленского стать вице-премьеромсегодня , 14:37
-
Почему падает цена на нефть: что случилось и чего ждать дальшесегодня , 11:33