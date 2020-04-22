НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможных хищениях Дубневича

НАБУ и САП завершили расследование по делу о возможном хищении 93 миллионов гривен средств "Укрзализныци". Ключевым подозреваемым в этом деле является народный депутат Украины Ярослав Дубневич.

Стороне защиты 21 апреля уже открыли материалы дела для ознакомления, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

К слову Что следует знать о народном депутате Ярослава Дубневича

По версии следствия, Дубневич организовал преступную схему, в результате которой "Укрзализныця" закупила стрелки по существенно завышенным ценам. Для этого был организован тендер, который выиграл заранее определенный победитель компания ООО "Арго", зарегистрированная в Ивано-Франковске.

Интересно, что необходимые стрелки в Украине производит только компания "Днепровский стрелочный завод". Впрочем "Укрзализныця" почему-то не воспользовалась его услугами напрямую, а воспользовалась сразу двумя посредниками.

Владельцем одной из компаний является Ярослав Дубневич. Как следствие, на каждом этапе посредничества стоимость стрелок росла. По данным НАБУ, ущерб государства составлялет более 93 миллионов гривен.

Когда Дубневич ознакомится с материалами дела, его направят в Высший антикоррупционныйо суд. Последний уже определит уровень виновности депутата и назначит ему наказание.

Дело Дубневича: главное