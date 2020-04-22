НАБУ і САП завершили розслідування у справі про можливі розкрадання Дубневича

НАБУ і САП завершили розслідування у справі про можливе розкрадання 93 мільйонів гривень коштів Укрзалізниці. Ключовим підозрюваним у цій справі є народний депутат України Ярослав Дубневич.

Стороні захисту 21 квітня вже відкрили матеріали справи для ознайомлення, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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За версією слідства, Дубневич організував злочинну схему, внаслідок якої Укрзалізниця закупила стрілки за суттєво завищеними цінами. Для цього був організований тендер, який виграла наперед визначений переможець компанія ТОВ "Арго", зареєстрована в Івано-Франківську.

Цікаво, що необхідні стрілки в Україні виготовляє лише компанія "Дніпровський стрілочний завод". Втім Укрзалізниця чомусь не скористалася його послугами напряму, а пішла одразу через двох посередників.

Власником однієї з компаній є Ярослав Дубневич. Як наслідок, на кожному етапі посередництва вартість стрілок зростала. За даними НАБУ, шкода держави становила понад 93 мільйони гривень.

Коли Дубневич ознайомиться з матеріалами справи, її направлять до Вищого антикорупційного суду. Останній вже вирішить рівень винуватості депутата і призначить йому покарання.

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