НАБУ і САП завершили розслідування у справі про можливі розкрадання Дубневича
НАБУ і САП завершили розслідування у справі про можливе розкрадання 93 мільйонів гривень коштів Укрзалізниці. Ключовим підозрюваним у цій справі є народний депутат України Ярослав Дубневич.
Стороні захисту 21 квітня вже відкрили матеріали справи для ознайомлення, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
До слова Що варто знати про народного депутата Ярослава Дубневича
За версією слідства, Дубневич організував злочинну схему, внаслідок якої Укрзалізниця закупила стрілки за суттєво завищеними цінами. Для цього був організований тендер, який виграла наперед визначений переможець компанія ТОВ "Арго", зареєстрована в Івано-Франківську.
Цікаво, що необхідні стрілки в Україні виготовляє лише компанія "Дніпровський стрілочний завод". Втім Укрзалізниця чомусь не скористалася його послугами напряму, а пішла одразу через двох посередників.
Власником однієї з компаній є Ярослав Дубневич. Як наслідок, на кожному етапі посередництва вартість стрілок зростала. За даними НАБУ, шкода держави становила понад 93 мільйони гривень.
Коли Дубневич ознайомиться з матеріалами справи, її направлять до Вищого антикорупційного суду. Останній вже вирішить рівень винуватості депутата і призначить йому покарання.
Справа Дубневича: головне
- 31 жовтня 2019 року Верховна Рада України зняла тоді ще чинну депутатську недоторканність з Ярослава Дубневича. Тоді вручення йому підозри стало можливим.
- Прокурори САП просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.
- 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.
- 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 мільйонів гривень.
- 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.
- Вже 8 листопада 2019 року адвокат Ярослава Дубневича повідомив, що той вийшов зі слідчого ізолятора.
Читайте також
-
Як вшановувати мертвих онлайн під час карантинусьогодні , 11:34
-
Коли Україна вийде з карантину: Шмигаль назвав ключові умовисьогодні , 13:37
-
Росія перемогла коронавірус?сьогодні , 08:40
-
Коли очікувати відкриття кордонів в Україні: пояснення прем'єр-міністра Шмигалясьогодні , 09:48
-
Саакашвілі підтвердив, що отримав пропозицію від Зеленського стати віцепрем'єромсьогодні , 14:30
-
Саакашвілі може увійти в новий уряд: найцікавіші факти з біографії політикасьогодні , 13:44