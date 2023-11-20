Детальніше про те, що сталося пізно ввечері 19 листопада 2023 року розповіли у поліції Києва. Зазначають, що на місці події працюють вибухо-техніки, слідчо-оперативна група, а також криміналісти.
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Про вибух повідомили сусіди
Як кажуть у поліції, до них ввечері звернувся громадянин. Він повідомив, що у сусідній квартирі пролунав вибух. Відтак, на місце події миттєво вирушили правоохоронці, а також медики.
Попередньо співробітники поліції встановили, що внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець та жінка, котра перебувала в оселі. Брат загиблого зазнав поранення. Його госпіталізували лікарі.
Профільні служби продовжують працювати на місці події. Щойно завершать перевірку, інциденту нададуть правову кваліфікацію, зазначають у поліції.
Кількома днями раніше стався інший інцидент, пов'язаний з гранатами. На Полтавщині чоловік прийшов до місцевого ТЦК та СП та погрожував його підірвати.
Погрожував підірвати ТЦК та СП
- Інцидент стався ввечері 14 листопада на вулиці Алітуській у Кременчуку. Виклик про те, що невідомий погрожує підірвати гранату, правоохоронці отримали близько 16:40. Після цього вони оперативно прибули на місце події.
- Пізніше правоохоронці встановили, що порушник – місцевий мешканець 1980 року народження. Чоловіка затримали, а боєприпас у нього вилучили. За даними поліції, він погрожував страйкбольною гранатою.
- У медійному просторі з'являлися повідомлення, що чоловік ішов вулицею з гранатою. Втім, "Кременчуцька газета", посилаючись на власні джерела, зауважила, що зловмисник зайшов з гранатою саме до військкомату та почав погрожувати.
- Відомо, що він навіть висмикнув чеку, коли був усередині приміщення. На щастя, зловмисника вивели з будівлі ТЦК та СП, а також разом із ним очікували на поліцію.