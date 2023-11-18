У суботу, 18 вересня, поліція повідомила, що росіяни тричі атакували мирний населений пункт у Запорізькій області. На жаль, є жертви.

Читайте також Росіяни вдарили по Запорізькому району: уражено цивільну інфраструктуру

Що відомо про російську атаку

За даними правоохоронців, Росія провела дві атаки та завдала трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Тип ракет, які використав противник, наразі встановлюється.

Внаслідок перших двох ракетних влучань було поранено 4-х місцевих жителів. Також ця атака спровокувала пожежу у житловому будинку.

Згодом на місце приїхали працівники ДСНС та поліцейські. Після цього Росія підступно завдала третього ракетного удару. Внаслідок цієї атаки загинули 2 рятувальників. Ще 3 співробітники ДСНС зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Наслідки російської атаки на Запоріжжі / Фото Національної поліції

Росія постійно тероризує Запорізьку область