В субботу, 18 ноября, полиция сообщила, что россияне трижды атаковали мирный населенный пункт в Запорожской области. К сожалению, есть жертвы.

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Что известно о российской атаке

По данным правоохранителей, Россия провела две атаки и нанесла три ракетных удара по Камышевахской общине. Тип ракет, которые использовал противник, сейчас устанавливается.

В результате первых двух ракетных попаданий были ранены 4 местных жителя. Также эта атака спровоцировала пожар в жилом доме.

Впоследствии на место приехали работники ГСЧС и полицейские. После этого Россия коварно нанесла третий ракетный удар. В результате этой атаки погибли 2 спасателя. Еще 3 сотрудника ГСЧС получили ранения различной степени тяжести.

Последствия российской атаки в Запорожской области / Фото Национальной полиции

Россия постоянно терроризирует Запорожскую область