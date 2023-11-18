В субботу, 18 ноября, полиция сообщила, что россияне трижды атаковали мирный населенный пункт в Запорожской области. К сожалению, есть жертвы.
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Что известно о российской атаке
По данным правоохранителей, Россия провела две атаки и нанесла три ракетных удара по Камышевахской общине. Тип ракет, которые использовал противник, сейчас устанавливается.
В результате первых двух ракетных попаданий были ранены 4 местных жителя. Также эта атака спровоцировала пожар в жилом доме.
Впоследствии на место приехали работники ГСЧС и полицейские. После этого Россия коварно нанесла третий ракетный удар. В результате этой атаки погибли 2 спасателя. Еще 3 сотрудника ГСЧС получили ранения различной степени тяжести.
Последствия российской атаки в Запорожской области / Фото Национальной полиции
Россия постоянно терроризирует Запорожскую область
- Недавно оккупанты забрали жизни еще у двух украинских спасателей. Оккупанты 15 ноября около 10:00 обстреляли Запорожье.
- В результате вражеской атаки произошло возгорание. Пожарные оперативно приехали на место, чтобы обуздать пламя, а захватчики в этот момент снова атаковали областной центр.
- В результате этого коварного обстрела погибли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Одному было 34 года, а другому – 31.
- В пятницу, 17 ноября, с убитыми россиянами работниками ГСЧС попрощались. Как стало известно, в результате той атаки погибли Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко назвал их "воинами без оружия". Он отметил, что развязанная Россией война против Украины забирает лучших.
- Напомним, в ночь на 18 октября Россия обстреляла Запорожье ракетами. Одна из них попала в жилой дом, расположенный в центре города.
- В результате этой атаки погибли 5 человек. Среди жертв – молодые супруги. Их родители уцелели, но получили ранения.