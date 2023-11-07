Во время тревоги Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. В местной ОВА сообщили, что тип ракет устанавливается.
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Российский удар по Запорожью
В Запорожской областной военной администрации сообщили, что в 17:30 российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре. Были два прилета по одному из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района.
Глава ОВА Юрий Малашко добавил, что в настоящее время тип ракет, которыми ударили оккупанты, уточняется. Информация о пострадавших не поступала.
Воздушные силы объявили воздушную тревогу в 17:26 в связи с ракетной опасностью. Об отбое сирен сообщили в 18:29.
Украина наращивает ПВО
- Владимир Зеленский 7 ноября сообщил, что Украина получила дополнительные установки NASAMS. Это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Президент назвал это своевременным усилением ПВО перед зимой.
- В Токио 7 – 8 ноября состоится встреча глав МИД стран G7. В частности, одним из вопросов должно стать создание щита противовоздушной обороны Украины. Война в Украине станет ключевой темой встречи.
- В конце октября Германия анонсировала новый зимний пакет помощи Украине. В него должны войти дополнительные системы Patriot, IRIS-T и Gepard. Сумма военной помощи от Берлина ориентировочно составит 1,4 миллиарда евро.