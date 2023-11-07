Владимир Зеленский 7 ноября провел ежедневный селектор. Он сообщил, что получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.

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Усиление ПВО к зиме

По словам Зеленского, на боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров.

Временное усиление нашей ПВО к зиме,

– написал президент.

Что известно о NASAMS Это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

Кроме этого, он также прослушал сводку с фронта. Также Владимир Зеленский и другие члены селектора заслушали данные разведок по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ.

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