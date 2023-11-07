Тревогу в области объявили в 17:26. Уже через несколько минут в городе раздались взрывы.
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В Запорожье слышали взрывы
Корреспонденты "Суспильного" сообщили, что взрыв в городе прогремел около 17:32.
В то же время в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения врагом.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– предупредили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 17:45 воздушная тревога объявлена в:
- Харьковской,
- Донецкой,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожский,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской областях.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:45 7 ноября
Местные власти пока не комментировали взрывы в Запорожье. Мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что российские военные могли нанести удар ракетой типа "Искандер", но официального подтверждения пока нет. Кроме того, в сети также сообщают, что над Запорожьем летал вражеский разведывательный беспилотник.
В 17:53 в областях начались отбои воздушных тревог. В частности, тревогу отменили в Херсонской и Николаевской областях. В 18:07 отбой был объявлен во всех областях.
Россияне не прекращают обстрелы Запорожья
- Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что за прошедшие сутки российские военные нанесли 124 удара по 22 населенным пунктам Запорожской области. Враг применял авиационные бомбы, беспилотники, РСЗО и артиллерию.
- К счастью, обошлось без пострадавших. Однако поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
- 3 ноября российские военные атаковали Запорожье ракетой "Искандер-М". Враг нанес удар по украинским защитникам 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В результате атаки погибли 19 Героев, пострадали также гражданские. Кроме того, критически повреждены 5 домов – они не подлежат восстановлению, в 32 домах поврежден шифер, более чем в 90 – выбило окна.