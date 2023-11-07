Тривогу в області оголосили о 17:26. Вже через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.
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У Запоріжжі чули вибухи
Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що вибух у місті пролунав близько о 17:32.
Водночас у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,
– попередили в Повітряних Силах ЗСУ.
Станом на 17:45 повітряна тривога оголошена у:
- Харківській,
- Донецькій,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській областях.
Мапа повітряних тривог в Україні станом на 17:45 7 листопада
Місцева влада наразі не коментувала вибухи на Запоріжжі. Моніторингові телеграм-канали припускають, що російські військові могли завдати удару ракетою типу "Іскандер", але офіційного підтвердження наразі немає. Крім того, у мережі також повідомляють, що над Запоріжжям літав ворожий розвідувальний безпілотник.
О 17:53 в областях почали лунати відбої повітряних тривог. Зокрема тривогу скасували у Херсонській та Миколаївській областях. О 18:07 відбій оголосили у всіх областях.
Росіяни не припиняють обстрілів Запоріжжя
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що протягом минулої доби російські військові завдали 124 удари по 22 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіаційні бомби, безпілотники, РСЗВ та артилерію.
- На щастя, минулося без постраждалих. Проте надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- 3 листопада російські військові атакували Запоріжжя ракетою "Іскандер-М". Ворог завдав удару по українських захисниках 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Унаслідок атаки загинуло 19 Героїв, постраждали також цивільні. Крім того, критично пошкоджено 5 будинків – вони не підлягають відновленню, у 32 домівках пошкоджений шифер, у понад 90 – повибивало вікна.