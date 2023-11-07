Тривогу в області оголосили о 17:26. Вже через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

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У Запоріжжі чули вибухи

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що вибух у місті пролунав близько о 17:32.

Водночас у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– попередили в Повітряних Силах ЗСУ.

Станом на 17:45 повітряна тривога оголошена у:

Харківській,

Донецькій,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській областях.



Мапа повітряних тривог в Україні станом на 17:45 7 листопада

Місцева влада наразі не коментувала вибухи на Запоріжжі. Моніторингові телеграм-канали припускають, що російські військові могли завдати удару ракетою типу "Іскандер", але офіційного підтвердження наразі немає. Крім того, у мережі також повідомляють, що над Запоріжжям літав ворожий розвідувальний безпілотник.

О 17:53 в областях почали лунати відбої повітряних тривог. Зокрема тривогу скасували у Херсонській та Миколаївській областях. О 18:07 відбій оголосили у всіх областях.

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