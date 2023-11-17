У Запоріжжі 17 листопада попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок обстрілу Росії. Їм був 31 та 34 роки.

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Війна забирає найкращих

Віталію Накарякову був усього 31 рік. Його колезі та побратиму Сергію Дорогокуплі – 34. Вони загинули від ворожого ракетного обстрілу 15 листопада. Росіяни повторно обстріляли місце, адже знали, що на тому місці працюють рятувальники.

Голова Запорізької ОВА назвав загиблих "воїнами без зброї" та наголосив, що вони назавжди залишаться в наших серцях.

Неймовірний біль втрати. Важко усвідомлювати, що війна забирає найкращих,

– написав він.

Вічна пам'ять загиблим.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих.

Ворог 15 листопада вдарив по Запоріжжю