Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. Він погоджується із тезою Володимира Зеленського про те, що Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, однак зазначає, що паритету з морськими силами агресора ще не досягнуто.

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Ситуація на Чорному морі

Протягом останніх 5 місяців Україна активізувала застосування морських та повітряних дронів у комбінації з крилатими ракетами. Такі атаки мають суттєвий вплив на супротивника, який за підсумком цих ударів був змушений перебазувати свої найновіші кораблі до Новоросійська. Йдеться про 2 фрегати, 5 корветів та 2 підводних човна, які є носіями ракет "Калібр".

Чому окупанти зазнають поразок на морі Росія покладається на військові концепції часів Холодної війни, коли великі кораблі мали вести морський бій у відкритому океані. А у випадку бойових дій на Чорному морі виявилось, що навіть маленькі дрони можуть застати громіздкі російські кораблі зненацька й змусити їх відступити. Однак морські дрони не здатні повністю знищити великі російські судна, а лише вивести їх з ладу на декілька тижнів.

"Росія витрачає досить серйозні резерви для того, щоб посилювати оборону пунктів базування свого флоту. Однак до досягнення паритету із агресором нам іще далеко, бо він усе ще має перевагу над Україною за кількісними показниками", – зазначив Риженко.

Росія має у своєму розпорядженні сотні ракет авіаційного та морського базування, які вона може використовувати для атак на український Південь. На жаль, Росія досі має можливості перешкоджати судноплавству в північно-західній частині Чорного моря, завдаючи терористичних ударів по суднах в українських берегових водах.

Андрій Риженко про хід війни в Чорному морі: дивіться відео

Також не варто списувати з рахунків і можливості агресора щодо атак українських об’єктів ракетами "Калібр". І хоча востаннє Росія вдавалася до цього ще 6 серпня, однак загроза їхнього застосування взимку є суттєвою.

Чого ще потребує Україна

Для того, щоб досягти повного паритету на Чорному морі, Україні не обійтися без збільшення надводного флоту. Він потрібний передовсім для того, щоб контролювати територіальні води України.

"Це можуть бути й невеликі та маневрені катери в кількадесят метрів, які було б важко виявити супротивнику і які б могли базуватися в безпечних місцях. Наявність такого москітного флоту суттєво б збільшила можливості ВМС України для контролю північно-західної частини Чорного моря", – переконаний капітан запасу.

Зверніть увагу! Згідно відкритих джерел, в бойовому складі українського флоту знаходяться 4 патрульні катери, 8 артилерійських катерів, 2 десантні катери й ще до десятка інших кораблів. На додачу до цього, підписані контракти та домовленості передбачають, що в майбутньому Україна отримає 2 корвети, побудовані в Туреччині, 13 вживаних патрульних катерів американського виробництва та 4 мінні тральщики від Великої Британії та Нідерландів.

Як Україна перехоплювала ініціативу на Чорному морі