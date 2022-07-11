Історію звільнення легендарного острова від окупантів розповіли в оперативному командуванні "Південь". Для цього наші воїни добре попрацювали.

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Навіщо окупантам був потрібен Зміїний

Наші військові кажуть, що росіяни захопили острів, щоб активізуватись там і наростити бойовий склад гарнізону. Також для того, щоб створити системи протиповітряної оборони та вогневого ураження, застосовуючи РСЗВ. Таким чином ворог забезпечив контроль над морем над морем і небом в районі північно-західної частини Чорного моря.

Але наші оборонці не збирались відступати від Зміїного і робили все, щоб зруйнувати плани окупантів. Так само методично, як росіяни облаштовували свій гарнізон, наші сили оборони об'єднали свої потужності та протидіяли цьому.

Операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів. Збирали дані про ситуацію та застосовували різне озброєння і обладнання. ЗСУ вираховували тактику та стратегію ворога, вибудовували власну, більш ефективну, доцільну й часто нестандартну.

Етапи операції

В операції брали участь різні роди українського війська. Зокрема:

ВМС

ескадрилья Байрактарів

повітряні сили

ракетні війська і артилерія

підрозділи Держприкордонслужби

СБУ

розвідка

підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Також військові розповіли про кілька етапів операції. Перший із них – це завдання обрізати шляхи логістики. Уражали корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніку, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. Завдяки влучній роботі Байрактару та зброї від партнерів вдалось уразити 4 швидкохідних патрульних катери типу "раптор". Також знищили швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "серна", пошкодили ворожий фрегат "адмірал ессен". Новий сучасний буксир "спасатель василий бех" опинився під водою.

Дізнайтесь більше про звільнення Зміїного: дивіться відео

Яку техніку завезли окупанти на Зміїний

Наша розвідка повідомила, що на острів росіяни відправили всього близько трьох десятків одиниць техніки. Це:

ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього

4 ЗГРК "Панцирь-С1"

2 РСЗВ "Град" та "Торнадо-Г"

1 ББМ

3 військові автомобілі

2 дизель-генератори

ще близько півтора десятки об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

Оскільки наші захисники потопили "москву", то ворог вирішив створити собі з острова так званий стаціонарний крейсер. Адже саме це потоплене судно своєю протиповітряною прикривало корабельне угруповання ворога в морі. Але наші воїни виважено та ретельно вивчили ситуацію. Тоді потужно спланували та підготували найбільш активний етап звільнення острова, що дало свій результат.

Втрати ворога на острові

ЗСУ раптово та влучно уразили командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Це також показало окупантам всю потужність наших оборонців.

Ворог наносив авіаційних, ракетних ударів, давив наше радіоелектронне забезпечення та обмежував маневри своїх артилерійських вогневих засобів. Та наші воїни досягнули мети операції операції шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові. В результаті ворог залишив Зміїний і знищив вогневі засоби, які не були уражені.

Загалом підтверджено знищення:

3 ЗГРК "Панцирь-С1"

1 ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього

1 РЛС "Мис"

1 РСЗВ "Торнадо-Г"

1 РСЗВ "Град"

1 система РЕБ,

1 маломірний катер,

2 ББМ

8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів.

Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову складають понад 900 мільйонів доларів.

Чому важливий контроль над островом

Після звільнення Зміїного в Міністерстві інфраструктури заявили, що заблокованим суднам з агропродукцією відкрили прохід через гирло Бистре. Завдяки цьому судна можуть рухатися безпечно і перевозити зерно, що є дуже хорошим поштовхом для нашої економіки.

Острів російські окупанти захопили ще в перший день повномасштабної війни 24 лютого. Саме звідти походить легендарна фраза про "русский воєнний корабль..." У червні наші воїни завдали кілька потужних ударів по позиціях окупантів на Зміїному, почалась операція зі звільнення .

Після звільнення на острові були суцільні руїни. Нашим бійцям вдалося знищити десятки одиниць ворожої техніки. Також довелося проводити потужні удари, які призвели до руйнувань інфраструктури, але вибили окупантів. Та Україна все відновить.

Як окупанти атакували острів ракетами: дивіться відео