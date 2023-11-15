Інцидент стався ввечері 14 листопада на вулиці Алітуській. Правоохоронці отримали виклик близько 16:40 та оперативно приїхали на місце.
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Яка доля спіткала порушника
За даними поліції, правоохоронці отримали повідомлення, що по вулиці Алітуській невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Туди швидко приїхали патрульні, які викликали слідчо-оперативну групу. Згодом правоохоронці встановили, що порушником виявився місцевий житель 1980 року народження. Чоловіка затримали, а боєприпас у нього вилучили. Поліція повідомила, що це була страйкбольна граната.
У медійному просторі були повідомлення про те, що чоловік йшов вулицею з гранатою. Однак "Кременчуцька газета" із посиланням на власні джерела пише, що цей порушник зайшов саме у військкомат та почав погрожувати. Ба більше, за інформацією видання, він навіть висмикнув чеку, коли перебував всередині. В результаті місцевого жителя вивели з будівлі ТЦК та СП й чекали разом з ним на поліцію.
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Схожі випадки в Україні
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- Раніше у Вишгороді, що на Київщині, інший п'яний чоловік погрожував людям у гаражі гранатою. Зрештою він її кинув та спровокував пожежу. На щастя, завдяки правоохоронцю, що був поруч, обійшлося без жертв.
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