Власне, стався цей інцидент у понеділок, 7 серпня, близько 21:00 на території, де розташовані гаражі. Саме в цей час місцеві жителі чули вибухи, внаслідок яких спалахнула пожежа. На місце події оперативно прибули правоохоронці та рятувальники.

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Зловмисника затримали

Як пишуть в Міністерстві внутрішніх справ, п'яний громадянин просто-таки в гаражі погрожував 7 чоловікам та в один момент висмикнув чеку з гранати. Там був серед цивільних патрульний поліцейський – він виштовхав правопорушника на вулицю, врятувавши життя іншим людям.

Нетверезий чоловік взяв гранату, висмикнув з неї чеку й почав погрожувати сімом чоловікам, які були в гаражі. На щастя, там був присутній патрульний поліцейський. Він зреагував миттєво й виштовхав правопорушника на вулицю. Своїми діями поліціянт врятував життя громадян, а від дій правопорушника постраждало майно й автомобіль.

Чоловіка було затримано. Окрім того, силовики провели обшук у його гаражі, знайшли пістолет та вилучили його.

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Зверніть увагу! За фактами замаху на умисне вбивство та незаконного поводження зі зброєю було відкрито кримінальне провадження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі на порядку денному питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Очевидно, його відправлять під варту.

Згадаємо наостанок, що 7 серпня у Києві на лівому березі прогримів вибух у час, коли не лунала повітряна тривога. Як констатували у ДСНС, рятувальників ніхто не викликав. Ймовірно, це трапилося "щось побутове".