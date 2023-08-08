Трагедія сталася ще у січні минулого року у селі Лоєва, що на Івано-Франківщині. І ось 8 серпня суд поставив крапку у справі жахливої ДТП.

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Деталі трагедії

Того дня ввечері, приблизно о 19 годині, дівчинка поверталася з магазину. Поряд із нею були мама та брат. Родина прямувала додому вздовж узбіччя, коли раптом на них вискочило авто і збило дитину.

То був службовий автомобіль, за кермом якого перебував керівник місцевого лісгоспу. Як пізніше в ході розслідування з’ясувалося, водій порушив правила дорожнього руху на затяжному повороті, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя.

Дівчинка була важко поранена. І посадовець це бачив. Одначе замість того, щоб допомогти, він натиснув на гальма і втік з місця злочину. А дитина згодом померла у місцевій лікарні від отриманих травм.

Вирок суду

Втікачу, втім, не вдалося довго переховуватися. Менш ніж за дві години його розшукали правоохоронці. Недбалим водієм виявився 40-річний мешканець міста Яремче.

Спочатку чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А у червні цього року обвинувальний акт стосовно нього передали до суду.

І ось 8 серпня директора Надвірнянського лісового господарства визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також – у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Йому присудили 4 роки позбавлення волі, а також позбавили права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Зазначимо, що максимальний термін покарання, який загрожував чоловіку, передбачав обмеження волі до 8 років.

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