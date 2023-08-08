Трагедия произошла еще в январе прошлого года в селе Лоева Ивано-Франковской области. И вот 8 августа суд поставил точку по делу ужасного ДТП.
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Детали трагедии
В тот день вечером примерно в 19 часов девочка возвращалась из магазина. Рядом с ней были мама и брат. Семья направлялась домой вдоль обочины, когда вдруг на них выскочил автомобиль и сбил ребенка.
Это был служебный автомобиль, за рулем которого находился руководитель местного лесхоза. Как позже в ходе расследования выяснилось, водитель нарушил правила дорожного движения на затяжном повороте, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину.
Девочка была тяжело ранена. И чиновник это видел. Однако вместо того, чтобы помочь, он нажал на тормоза и скрылся с места преступления. А ребенок впоследствии скончался в местной больнице от полученных травм.
Приговор суда
Беглецу, впрочем, не удалось долго скрываться. Менее чем через два часа его разыскали правоохранители. Небрежным водителем оказался 40-летний житель города Яремче.
Сначала мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. А в июне этого года обвинительный акт в отношении него был передан в суд.
И вот 8 августа директора Надвирнянского лесного хозяйства признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей, а также – в сознательном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
Его приговорили к 4 годам лишения свободы, а также лишили права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
Отметим, что угрожавший мужчине максимальный срок наказания предусматривал ограничение свободы до 8 лет.
ДТП в Украине: что известно
- На Закарпатье 13-летний парень совершил наезд на 93-летнего пенсионера, переходивший дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
- 5 августа вечером на Закарпатье произошло очередное ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz. Он наехал на двух пешеходов – 33-летнюю женщину с 8-летним ребенком, которые шли по обочине. После этого Mercedes Benz столкнулся с автомобилем марки Volkswagen Golf. В нем находились 21-летний водитель, его 20-летняя жена и 2-летний сын. В результате аварии погибли 33-летняя женщина, которая двигалась вдоль обочины, и 2-летний ребенок, сидевший в авто.
- В Харькове продолжается расследование ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Предварительно, за рулем автомобиля находился киевский полицейский Ярослав Якименко. Он сбил девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу.