Полицейские открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз. По предварительным данным, подросток не справился с управлением.

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Что известно о ДТП

Вчера, 2 августа, около 19:20 медики скорой помощи сообщили полицию о ДТП с участием мотоцикла. В результате него погиб мужчина пожилого возраста и был госпитализирован с травмами несовершеннолетний парень.

Прибывшие на место трагедии следователи постепенно установили предварительные обстоятельства аварии.

Выяснилось, что за рулем мопеда GEON находился 13-летний мальчик. А потерпевшим оказался его 93-летний односельчанин.

Известно, что подросток не смог справиться с управлением и совершил наезд на переходившего дорогу пенсионера.

Мужчина от полученных травм погиб на месте, а несовершеннолетнего водителя забрали в реанимацию.

На сегодня с семьей парня работает полиция: пытаются выяснить, как подросток оказался за рулем незарегистрированного мотоцикла.

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