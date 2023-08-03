Полицейские открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз. По предварительным данным, подросток не справился с управлением.
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Что известно о ДТП
Вчера, 2 августа, около 19:20 медики скорой помощи сообщили полицию о ДТП с участием мотоцикла. В результате него погиб мужчина пожилого возраста и был госпитализирован с травмами несовершеннолетний парень.
Прибывшие на место трагедии следователи постепенно установили предварительные обстоятельства аварии.
Выяснилось, что за рулем мопеда GEON находился 13-летний мальчик. А потерпевшим оказался его 93-летний односельчанин.
Известно, что подросток не смог справиться с управлением и совершил наезд на переходившего дорогу пенсионера.
Мужчина от полученных травм погиб на месте, а несовершеннолетнего водителя забрали в реанимацию.
На сегодня с семьей парня работает полиция: пытаются выяснить, как подросток оказался за рулем незарегистрированного мотоцикла.
Новые подробности ДТП, в котором сбили двух нацгвардейцев
- Ночью 25 июля в Киеве водитель за рулем Volkswagen сбил двух военнослужащих на блокпосту. Тогда 49-летний нацгвардеец погиб на месте. А другой 26-летний военный получил травмы разной степени тяжести, его госпитализировали.
- Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю Volkswagen грозит от трех до восьми лет тюрьмы. Пока ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей без возможности внесения залога.
- Следует отметить, что авария произошла во время действия комендантского часа. Впрочем, в полиции отказались отвечать, имел ли 23-летний водитель соответствующий пропуск, заявив, что это тайна досудебного расследования.