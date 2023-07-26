27 июля суд выбрал подозреваемому меру пресечения. Его будут держать под стражей без права внесения залога.

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Суд арестовал водителя, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту

Как сообщили в прокуратуре, был взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водитель автомобиля Volkswagen, который 25 июля совершил смертельное ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб, а другой – госпитализирован с травмами.

Известно, что водитель, двигаясь по Берестейскому проспекту во время комендантского часа, наехал на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой – госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил авто, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения.

Авария на блокпосту в Киеве / фото прокуратуры

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